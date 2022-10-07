В Киев пришло бабье лето.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным климатологов, с 6 октября в столице установился антициклонический характер погоды, который по прогнозам синоптиков, продлится в последующие дни.
Как сообщается, среднесуточная температура воздуха в четверг превысила +11,5°. Бабье лето продлится до перехода этого показателя через +11,5° в сторону снижения.
Бабье лето в Украине: прогнозы синоптиков
В Украину пришло бабье лето. Дожди покинули территорию нашей страны, а температура поднимается выше +20 градусов.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, бабье лето в Украине продлится неделю: с 5 по 12 октября.
По прогнозам народного синоптика Стаса Щедрина, бабье лето в Украине может продлиться до конца второй декады октября.