Бабье лето в столице продлится пока среднесуточная температура не опустится ниже +11,5°.

В Киев пришло бабье лето.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным климатологов, с 6 октября в столице установился антициклонический характер погоды, который по прогнозам синоптиков, продлится в последующие дни.

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Как сообщается, среднесуточная температура воздуха в четверг превысила +11,5°. Бабье лето продлится до перехода этого показателя через +11,5° в сторону снижения.

Бабье лето в Украине: прогнозы синоптиков

В Украину пришло бабье лето. Дожди покинули территорию нашей страны, а температура поднимается выше +20 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, бабье лето в Украине продлится неделю: с 5 по 12 октября.

По прогнозам народного синоптика Стаса Щедрина, бабье лето в Украине может продлиться до конца второй декады октября.

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