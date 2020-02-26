Синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах и на юго-востоке Украины
Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.
В среду, 26 февраля, в Карпатах и на юго-востоке Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Поваленные деревья и поврежденные дома: в Украине бушует непогода
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"26 февраля в Карпатах и юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-30 м/с; днем в Карпатском регионе значительный дождь местами с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 февраля в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
Читайте также
"Что вы творите?!": Комаровский записал обращение к украинцам из-за реакции на прибытие эвакуированных из Китая (видео)
Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+11°... +4°
- Донецк+9°... +3°
- Житомир+11°... +3°
- Запорожье+12°... +4°
- Ивано-Франковск+12°... +1°
- Киев+11°... +4°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+10°... +4°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+12°... +5°
- Одесса+13°... +5°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+15°... +10°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+10°... +3°
- Херсон+13°... +4°
- Хмельницкий+10°... +2°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+8°... +3°
- Черновцы+15°... +3°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+9 °
Влажность:82 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:35 %
Восход:06:46
Закат17:59
Видимость:0.4 км
Фаза луны:
Лента новостей