Синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах и на юго-востоке Украины

09:54, 26 февраля 2020
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Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 26 февраля, в Карпатах и на юго-востоке Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"26 февраля в Карпатах и юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-30 м/с; днем в Карпатском регионе значительный дождь местами с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#ветер#дождь#штормовое предупреждение
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