Сегодня в Украине потеплеет до +15°, местами пройдут дожди (карта)

Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 26 февраля в Украине местами пройдут дожди.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +15°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +15°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +11°. В центре практически без осадков, температура ночью до +3°, днем до +14°.

Прогноз на 26 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

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