Сегодня в Украине потеплеет до +15°, местами пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 февраля в Украине местами пройдут дожди.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +15°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +15°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +11°. В центре практически без осадков, температура ночью до +3°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.
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- Винница+13°... +3°
- Днепр+11°... +5°
- Донецк+9°... +4°
- Житомир+10°... +4°
- Запорожье+12°... +5°
- Ивано-Франковск+13°... +1°
- Киев+11°... +3°
- Кировоград+13°... +3°
- Луганск+10°... +3°
- Луцк+9°... +1°
- Львов+9°... 0°
- Николаев+12°... +5°
- Одесса+11°... +6°
- Полтава+11°... +4°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+15°... +10°
- Сумы+6°... +2°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+10°... +3°
- Херсон+13°... +6°
- Хмельницкий+12°... +3°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+16°... +3°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+10 °
Влажность:82 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:35 %
Восход:06:46
Закат17:59
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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