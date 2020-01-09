Число жертв лесных пожаров в Австралии увеличилось до 27 человек

10:54, 9 января 2020
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Огонь разрушил более двух тысяч домов.

Пожары в Австралии / REUTERS
Пожары в Австралии / REUTERS

В результате лесных пожаров в Австралии погибли 27 человек.

На Северном острове Новой Зеландии бушует лесной пожар

Об этом на пресс-конференции в здании парламента сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает Xinhua

Огонь разрушил 2131 дом, число погибших может возрасти. 

Ожидается, что высокая температура воздуха и сильные ветра 9 и 10 января осложнят ситуацию с пожарами в юго-восточной части Австралии.

Напомним, дым пожаров в Австралии через Тихий океан достиг Южной Америки.

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Теги: #погода#Австралия#лесной пожар
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