Число жертв лесных пожаров в Австралии увеличилось до 27 человек
Огонь разрушил более двух тысяч домов.
В результате лесных пожаров в Австралии погибли 27 человек.
На Северном острове Новой Зеландии бушует лесной пожар
Об этом на пресс-конференции в здании парламента сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает Xinhua.
Огонь разрушил 2131 дом, число погибших может возрасти.
Ожидается, что высокая температура воздуха и сильные ветра 9 и 10 января осложнят ситуацию с пожарами в юго-восточной части Австралии.
Напомним, дым пожаров в Австралии через Тихий океан достиг Южной Америки.
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