Дым от пожаров в Австралии накрыл Аргентину
Угрозы для местных жителей нет
Дым пожаров в Австралии через Тихий океан достиг Южной Америки.
Лесные пожары в Австралии уничтожили сотни домов, 18 человек погибли
В частности, дым дошел до Аргентины, передает Stormnews со ссылкой на местную метеослужбу.
Метеорологи говорят, что угрозы для населения страны нет. Жители будут наблюдать закаты другого цвета - красноватые или серо-коричневые.
Напомним, на Северном острове Новой Зелнадии вспыхнул лесной пожар.
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