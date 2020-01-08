Дым от пожаров в Австралии накрыл Аргентину

14:25, 8 января 2020
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Угрозы для местных жителей нет

Дам от австралийских пожаров накрыл Аргентину / twitter.com/Luciano434
Дам от австралийских пожаров накрыл Аргентину / twitter.com/Luciano434

Дым пожаров в Австралии через Тихий океан достиг Южной Америки.

Лесные пожары в Австралии уничтожили сотни домов, 18 человек погибли

В частности, дым дошел до Аргентины, передает Stormnews со ссылкой на местную метеослужбу. 

Метеорологи говорят, что угрозы для населения страны нет. Жители будут наблюдать закаты другого цвета - красноватые или серо-коричневые.

Напомним, на Северном острове Новой Зелнадии вспыхнул лесной пожар.

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Теги: #пожар#Аргентина
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