Синоптики предупреждают украинцев о тумане и штормовом ветре

09:48, 12 ноября 2019
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Сильный ветер ожидается в западных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Утром 12 ноября по всей Украине ожидается туман, в западных областях - сильный ветер.

Погода на неделю: в Украине будет облачно и почти без осадков (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 ноября утром в Украине туман, видимость 200-500 м; днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 12 ноября, в Украине без осадков, во многих областях ожидается похолодание.

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Теги: #погода#туман#штормовое предупреждение
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