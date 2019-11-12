Синоптики предупреждают украинцев о тумане и штормовом ветре
Сильный ветер ожидается в западных областях.
Утром 12 ноября по всей Украине ожидается туман, в западных областях - сильный ветер.
Погода на неделю: в Украине будет облачно и почти без осадков (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"12 ноября утром в Украине туман, видимость 200-500 м; днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 12 ноября, в Украине без осадков, во многих областях ожидается похолодание.
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- Хмельницкий+15°... +9°
- Черкассы+10°... +6°
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- Черновцы+14°... +10°
Виргиния, США
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Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+12 °
Влажность:50 %
Давление:747 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:50 %
Восход:06:49
Закат16:58
Видимость:16 км
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