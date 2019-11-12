Синоптики предупреждают украинцев о тумане и штормовом ветре

Сильный ветер ожидается в западных областях.

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Утром 12 ноября по всей Украине ожидается туман, в западных областях - сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 ноября утром в Украине туман, видимость 200-500 м; днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 12 ноября, в Украине без осадков, во многих областях ожидается похолодание.