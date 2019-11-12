Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами похолодает (карта)

08:00, 12 ноября 2019
45
0

Попрохладнее всего будет на севере.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 ноября, в Украине без осадков, на юге температура до +25°.

Туман и штормовой ветер: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16. На юге переменная облачность. Ночью температура до +7°, днем до +25°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +14°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +5°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +13°.

Прогноз на 12 ноября / УНИАН
Прогноз на 12 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 ноября - 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день - праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники - синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Массовое появление синиц около домов - верный признак наступления холодов. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодание
Читайте также
Гороскоп на 7 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 7 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Гороскоп на 6 ноября: каким знакам Зодиака звезды сегодня сулят успех Гороскоп на 6 ноября: каким знакам Зодиака звезды сегодня сулят успех
"Минус 10 лет!": 41-летняя Лорак поразила помолодевшим видом (фото) "Минус 10 лет!": 41-летняя Лорак поразила помолодевшим видом (фото)
Алла Пугачева ужаснула новым фото Алла Пугачева ужаснула новым фото
Шахтер - Динамо - 1:0: онлайн матча Премьер-лиги Шахтер - Динамо - 1:0: онлайн матча Премьер-лиги
Поставили кардиостимулятор: ведущий "Поля чудес" перенес серьезную операцию Поставили кардиостимулятор: ведущий "Поля чудес" перенес серьезную операцию
Танцы со звездами: кто покинул шоу после двенадцатого эфира (видео) Танцы со звездами: кто покинул шоу после двенадцатого эфира (видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
50 %
747 мм
7.6 м/с
50 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять