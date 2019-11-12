Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами похолодает (карта)
Попрохладнее всего будет на севере.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 ноября, в Украине без осадков, на юге температура до +25°.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16. На юге переменная облачность. Ночью температура до +7°, днем до +25°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +14°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +5°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +13°.
Согласно народному прогнозу, 12 ноября - 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день - праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники - синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Массовое появление синиц около домов - верный признак наступления холодов.
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- Винница+14°... +7°
- Днепр+11°... +7°
- Донецк+15°... +6°
- Житомир+13°... +8°
- Запорожье+13°... +7°
- Ивано-Франковск+11°... +7°
- Киев+10°... +6°
- Кировоград+11°... +7°
- Луганск+15°... +6°
- Луцк+12°... +9°
- Львов+11°... +8°
- Николаев+12°... +9°
- Одесса+15°... +11°
- Полтава+8°... +4°
- Ровно+12°... +10°
- Симферополь+22°... +13°
- Сумы+7°... +2°
- Тернополь+12°... +8°
- Харьков+9°... +3°
- Херсон+13°... +9°
- Хмельницкий+15°... +9°
- Черкассы+11°... +7°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+15°... +10°