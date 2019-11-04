Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

08:01, 4 ноября 2019
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На юге температура поднимется до +21°.

Сегодня в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН
Сегодня в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 4 ноября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.

Синоптики подвели итоги теплого и сухого октября в Киеве

На востоке без осадков, температура до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +19°.

В северных областях без осадков. Температура до +17°. В центре без осадков, температура до +17°.

Прогноз на 4 ноября / УНИАН
Прогноз на 4 ноября / УНИАН

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Теги: #погода#дождь
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