Синоптики дали прогноз погоды на ноябрь в Украине
Согласно долгосрочным прогнозам, температура в первой половине ноября ожидается в среднем между +5…+9º.
Последний осенний месяц будет капризным в плане погоды. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь ноябрь.
А в самом конце месяца нас ждут морозы, говорится в прогнозе Meteoprog на ноябрь.
По прогнозам метеорологов, первые ноябрьские дни будут солнечными, а не облачными. Однако с 5 по 10 ноября прогнозируются дожди, возможны осадки мокрого снега. Первые признаки зимы, то есть снегопады, могут появиться после 20-го ноября.
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время
В ноябре нас ждут заморозки ночью, утром, и локально днём. Солнечных дней будет немного меньше, чем в сентябре или октябре, но это неудивительно, ведь зима приближается. Прогнозируется порывистый ветер.
Согласно долгосрочным прогнозам, температура в первой половине ноября ожидается в среднем между +5…+9º. Снижение до +1…+6º можно ожидать во второй половине месяца.
Первая неделя ноября будет самой приятной, на второй и третьей неделе температура понизится. Последние дни месяца будут по-настоящему зимними, ночью и утром температура не будет превышать около -3…-2°.
Европейские климатологи считают, что температура воздуха в ноябре этого года будет выше многолетней нормы. Конечно, это не означает, что весь месяц будет очень теплым. Прохладные периоды с морозами и снегопадом также вероятны.
Ожидается, что количество осадков будет больше, чем в летние месяцы, но меньше, чем в ноябре за последние несколько лет. Обильные осадки прогнозируются в горах.
Напомним, в пятницу, 1 ноября, в Украине будет сохраняться холодная погода. На выходных ожидается потепление.
- Винница+3°... -2°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+1°... -7°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+4°... -5°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+4°... -6°
- Кировоград+4°... -3°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+1°... -7°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы0°... -8°
- Тернополь+6°... -3°
- Харьков+2°... -5°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+2°... -7°
- Черновцы+7°... -1°