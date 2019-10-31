Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели
На выходных в Украине потеплеет.
В пятницу, 1 ноября, в Украине будет сохраняться холодная погода. На выходных ожидается потепление.
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Днем ожидается +3...+8 градусов, а ночью -2...-8 градусов", - пишет она.
В субботу немного потеплеет, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8...+14 градусов. Однако также ожидаются дожди и сильный ветер.
В Киеве завтра будет сухо и холодно, днем не выше +6 градусов.
Напомним, в четверг, 31 октября, в Украине похолодает, в нескольких городах возможен снег с дождем.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -2°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+1°... -7°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+4°... -5°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+4°... -6°
- Кировоград+4°... -3°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава0°... -7°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы0°... -8°
- Тернополь+6°... -3°
- Харьков+1°... -6°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+2°... -7°
- Черновцы+8°... -1°
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+19 °
Влажность:77 %
Давление:751 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:78 %
Восход:07:35
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Видимость:16 км
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