Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели

На выходных в Украине потеплеет.

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В пятницу, 1 ноября, в Украине будет сохраняться холодная погода. На выходных ожидается потепление.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Днем ожидается +3...+8 градусов, а ночью -2...-8 градусов", - пишет она.

В субботу немного потеплеет, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8...+14 градусов. Однако также ожидаются дожди и сильный ветер.

В Киеве завтра будет сухо и холодно, днем не выше +6 градусов.

Напомним, в четверг, 31 октября, в Украине похолодает, в нескольких городах возможен снег с дождем.