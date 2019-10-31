Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели

13:01, 31 октября 2019
133
0

На выходных в Украине потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 1 ноября, в Украине будет сохраняться холодная погода. На выходных ожидается потепление.

В Киеве прошел снег (фото)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Днем ожидается +3...+8 градусов, а ночью -2...-8 градусов", - пишет она.

В субботу немного потеплеет, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8...+14 градусов. Однако также ожидаются дожди и сильный ветер.

В Киеве завтра будет сухо и холодно, днем не выше +6 градусов.

Напомним, в четверг, 31 октября, в Украине похолодает, в нескольких городах возможен снег с дождем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#потепление
Читайте также
Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели
В Киеве прошел снег (фото) В Киеве прошел снег (фото)
Калифорния в огне: пожары повредили более сотни жилых зданий Калифорния в огне: пожары повредили более сотни жилых зданий
В Украине сегодня будет холодно, в нескольких городах пройдет снег с дождем (карта) В Украине сегодня будет холодно, в нескольких городах пройдет снег с дождем (карта)
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время Синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время
В Киеве завтра без осадков, днем температура +3° В Киеве завтра без осадков, днем температура +3°
Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет
Погода в Украине
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
77 %
751 мм
8.3 м/с
78 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять