В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

09:47, 26 сентября 2019
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Пожарной опасности нет в Волынской и Черновицкой областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 26-27 сентября почти по всей Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"26-27 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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