Погода на завтра: в Украине без осадков, ночью ожидаются заморозки (видеопрогноз)

Теплая погода ожидается только на юге и западе Украины.

Завтра в Украине будет прохладно / pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 сентября, в Украине без осадков, местами ночью похолодает до -1°.

Читайте также Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -1°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +15°.

Согласно народному прогнозу, 24 сентября - Феодоры преподобной. Осенняя Феодора подол подтягивает (от болота) зимняя (12 января) платком лицо закрывает (от холода). Федора - замочи хвост (мокро, дождь).

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.