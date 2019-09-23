Погода на завтра: в Украине без осадков, ночью ожидаются заморозки (видеопрогноз)
Теплая погода ожидается только на юге и западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 сентября, в Украине без осадков, местами ночью похолодает до -1°.
Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +20°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -1°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +15°.
Согласно народному прогнозу, 24 сентября - Феодоры преподобной. Осенняя Феодора подол подтягивает (от болота) зимняя (12 января) платком лицо закрывает (от холода). Федора - замочи хвост (мокро, дождь).
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Погода в Украине
- Винница+14°... +7°
- Днепр+14°... +1°
- Донецк+12°... +1°
- Житомир+12°... +1°
- Запорожье+15°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +4°
- Киев+13°... 0°
- Кировоград+15°... +7°
- Луганск+13°... +1°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+20°... +3°
- Николаев+23°... +11°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+12°... +1°
- Ровно+13°... +3°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+12°... +1°
- Тернополь+20°... +4°
- Харьков+12°... -1°
- Херсон+24°... +10°
- Хмельницкий+17°... +7°
- Черкассы+13°... +4°
- Чернигов+12°... +1°
- Черновцы+21°... +6°