Наводнения в Индии: погибли по меньшей мере 93 человека (фото)

Еще более 400 тысяч человек из-за стихии были вынуждены покинуть дома.

Иллюстрация REUTERS

В результате наводнений в Индии погибли по меньшей мере 93 человека и еще более 400 тысяч были вынуждены покинуть дома.

Как сообщает Deutsche Welle, больше всего от сильных ливней пострадал юго индийский штат Керала. По данным правительства, из-за наводнений в нем погибли по меньшей мере 57 человек. Кроме того, более 165 тысяч жителей штата покинули свои дома и переселились в специальные лагеря.

Иллюстрация REUTERS

Год назад штат Керала уже подвергался мощным наводнениям. Тогда из-за стихии погибли 223 человека и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.