Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
На юге жара до +33°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет жарко.
Из-за непогоды в Украине обесточены 16 населенных пунктов
Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +15°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидают грозы. Ночью температура до +17°, днем до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +28°.
В северных областях местами ожидаются грозы. Температура ночью до +12°, днем до +27°. В центре переменная облачность, температура ночью до +14°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+29°... +14°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+30°... +17°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+31°... +17°
- Луганск+29°... +16°
- Луцк+25°... +15°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+31°... +18°
- Ровно+25°... +14°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+30°... +17°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+32°... +18°
- Херсон+29°... +18°
- Хмельницкий+27°... +13°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+26°... +14°
- Черновцы+30°... +17°