Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 8 августа 2019
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На юге жара до +33°.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет жарко.

Из-за непогоды в Украине обесточены 16 населенных пунктов

Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +15°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидают грозы. Ночью температура до +17°, днем до +33°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +28°.

В северных областях местами ожидаются грозы. Температура ночью до +12°, днем до +27°. В центре переменная облачность, температура ночью до +14°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара#Гроза
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