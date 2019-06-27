Непогода на Киевщине унесла жизнь одного человека, еще двое пострадали

Грозой с сильным ветром повалены деревья и конструкции зданий в некоторых областях Украины.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды / фото: ГСЧС

Из-за осложнения погодных условий в четверг, 27 июня, пострадали два человека в столице и еще один человек погиб на Киевщине.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Вследствие осложнения погодных условий в виде грозы, ливней и шквалов скоростью 25-28 м/c, повалены деревья и конструкции зданий в некоторых областях Украины.

Так, в столице спасатели 15 раз выезжали для уборки деревьев с автомобилей, 4 раза для уборки деревьев из домов, а также несколько раз с проезжих частей. Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Телиги и вул. Щусева.

Предварительно, из-за непогоды в Киеве пострадали 2 человека.

В свою очередь, на Киевщине в результате падения дерева в г. Буча погиб один человек.

Кроме того, на Ивано-Франковщине, по состоянию на 15:00, повалены 160 деревьев и повреждены кровли 11 зданий. Жертв и пострадавших на территории области нет. К ликвидации привлечены 34 спасателя и 12 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, атмосферный фронт принес в столицу Украины 27 июня ливень с грозой, которые сопровождались шквалистым ветром.