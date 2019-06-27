Киев накрыла мощная гроза: ветер срывает сетки с окон, в нескольких районах - затопления (фото, видео)

12:51, 27 июня 2019
884
0

В Киеве объявлено штормовое предупреждение.

На Киев обрушилась гроза / instagram/iren_kira
На Киев обрушилась гроза / instagram/iren_kira

Атмосферный фронт принес в столицу Украины ливень с грозой, которые сопровождаются шквальным ветром.

Жители разных районов столицы в соцсетях делятся фото и видео грозового неба и ливня.

фото instagram/ julia_jm__
фото instagram/ julia_jm__

Синоптик Наталка Диденко советует всем, кто сегодня отдыхает у водоемов поискать укрытие.

"Кто на Днепре или озерах, позаботьтесь, куда спрятаться на время дождя. Сейчас в Киеве около +30° градусов, завтра в это время будет около +20 градусов. Встречаем дождь!", - написала она у себя в Facebook.

Ливень затопил уже некоторые районы столицы. Так, о сильном дожде сообщают жители Борщаговки, Подола, Оболони, Голосеевского района.

Сообщается, что шквальный ветер повырывал москитные сетки с окон домов.

фото: facebook.com, Зебеде Шерфетдинова
фото: facebook.com, Зебеде Шерфетдинова
фото instagram /kolyarmwrestler
фото instagram /kolyarmwrestler

Как сообщал УНИАН, сегодня в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода в Киеве
Читайте также
Киев накрыла мощная гроза: ветер срывает сетки с окон, в нескольких районах - затопления (фото, видео) Киев накрыла мощная гроза: ветер срывает сетки с окон, в нескольких районах - затопления (фото, видео)
Шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение (видео) Шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение (видео)
Погода в Украине на завтра: в большинстве областей будет дождливо, температура до +36° (карта) Погода в Украине на завтра: в большинстве областей будет дождливо, температура до +36° (карта)
На завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение На завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение
"Адская" жара в Европе: во Франции прогнозируют рекордные +45° (видео) "Адская" жара в Европе: во Франции прогнозируют рекордные +45° (видео)
Жара в Украине: в некоторых областях объявлен оранжевый уровень пожарной опасности Жара в Украине: в некоторых областях объявлен оранжевый уровень пожарной опасности
Сегодня в Киеве сохранится жара, температура до +29° Сегодня в Киеве сохранится жара, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
62 %
757 мм
4.4 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять