Киев накрыла мощная гроза: ветер срывает сетки с окон, в нескольких районах - затопления (фото, видео)

В Киеве объявлено штормовое предупреждение.

На Киев обрушилась гроза / instagram/iren_kira

Атмосферный фронт принес в столицу Украины ливень с грозой, которые сопровождаются шквальным ветром.

Жители разных районов столицы в соцсетях делятся фото и видео грозового неба и ливня.

фото instagram/ julia_jm__

Синоптик Наталка Диденко советует всем, кто сегодня отдыхает у водоемов поискать укрытие.

"Кто на Днепре или озерах, позаботьтесь, куда спрятаться на время дождя. Сейчас в Киеве около +30° градусов, завтра в это время будет около +20 градусов. Встречаем дождь!", - написала она у себя в Facebook.

Ливень затопил уже некоторые районы столицы. Так, о сильном дожде сообщают жители Борщаговки, Подола, Оболони, Голосеевского района.

Сообщается, что шквальный ветер повырывал москитные сетки с окон домов.

Каррент муд

Летают москитные сетки pic.twitter.com/ijI1m3Tdyo — дивергенция ротора (@navy_lazarus) June 27, 2019

фото: facebook.com, Зебеде Шерфетдинова

фото instagram /kolyarmwrestler

Как сообщал УНИАН, сегодня в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.