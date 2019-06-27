Киев накрыла мощная гроза: ветер срывает сетки с окон, в нескольких районах - затопления (фото, видео)
В Киеве объявлено штормовое предупреждение.
Атмосферный фронт принес в столицу Украины ливень с грозой, которые сопровождаются шквальным ветром.
Жители разных районов столицы в соцсетях делятся фото и видео грозового неба и ливня.
Синоптик Наталка Диденко советует всем, кто сегодня отдыхает у водоемов поискать укрытие.
"Кто на Днепре или озерах, позаботьтесь, куда спрятаться на время дождя. Сейчас в Киеве около +30° градусов, завтра в это время будет около +20 градусов. Встречаем дождь!", - написала она у себя в Facebook.
Ливень затопил уже некоторые районы столицы. Так, о сильном дожде сообщают жители Борщаговки, Подола, Оболони, Голосеевского района.
Сообщается, что шквальный ветер повырывал москитные сетки с окон домов.
Каррент муд— дивергенция ротора (@navy_lazarus) June 27, 2019
Летают москитные сетки pic.twitter.com/ijI1m3Tdyo
Как сообщал УНИАН, сегодня в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.
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