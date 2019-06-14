Погода на выходные: в Украине будет очень жарко и почти без осадков (карта)

Местами температура до +33°.

На выходных в Украине будет жарко / фото УНИАН

На выходных в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +19°, днем +31°. В воскресенье переменная облачность, +18°...+28°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +17°, днем +31°. В воскресенье гроза, +18°…+32°.

В Луцке в субботу ночью +19°, днем +32°, без осадков. В воскресенье ночью +19°, днем +33°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +18°...+30°. В воскресенье до +29°, переменная облачность.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье +21°...+34°.

Прогноз на 15 июня / УНИАН

Прогноз на 16 июня / УНИАН

Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье +17°...+28°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18°...+31°.

В Симферополе завтра будет солнечно, +17°...+29°. В воскресенье +17°...+31°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +32°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье температура до +29°, дождь.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье +15°...+29°, пройдет дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье переменная облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +15°, днем +31°. В воскресенье солнечно, ночью +16°, днем до +32°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +31°. В воскресенье температура до +32°, солнечно.

В Сваляве завтра без осадков, +30°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +16° …+30°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +21°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +29°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +20° …+30°.

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