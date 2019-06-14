Погода на выходные: в Украине будет очень жарко и почти без осадков (карта)
Местами температура до +33°.
На выходных в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +19°, днем +31°. В воскресенье переменная облачность, +18°...+28°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +17°, днем +31°. В воскресенье гроза, +18°…+32°.
В Луцке в субботу ночью +19°, днем +32°, без осадков. В воскресенье ночью +19°, днем +33°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +18°...+30°. В воскресенье до +29°, переменная облачность.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье +21°...+34°.
Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье +17°...+28°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18°...+31°.
В Симферополе завтра будет солнечно, +17°...+29°. В воскресенье +17°...+31°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +32°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье температура до +29°, дождь.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье +15°...+29°, пройдет дождь.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье переменная облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +15°, днем +31°. В воскресенье солнечно, ночью +16°, днем до +32°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +31°. В воскресенье температура до +32°, солнечно.
В Сваляве завтра без осадков, +30°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +16° …+30°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +21°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +29°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +20° …+30°.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+30°... +14°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+31°... +18°
- Ивано-Франковск+31°... +16°
- Киев+31°... +21°
- Кировоград+30°... +18°
- Луганск+28°... +15°
- Луцк+32°... +18°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+28°... +19°
- Ровно+31°... +18°
- Симферополь+28°... +19°
- Сумы+28°... +17°
- Тернополь+29°... +16°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+29°... +19°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+30°... +19°
- Чернигов+31°... +19°
- Черновцы+30°... +17°