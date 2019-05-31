Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июнь

16:15, 31 мая 2019
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Температура воздуха в июне будет выше нормы.

В июне температура будет выше нормы / фото УНИАН
В июне температура будет выше нормы / фото УНИАН

Средняя температура воздуха в июне в Украине ожидается в пределах +18°...22°.

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Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается +18°...22°, в горных районах 14°...16°, что на 1°-2° выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в течение июня в Украине выпадет 47-87 мм осадков, в Карпатах 90-130 мм, что в большинстве западных областей меньше нормы, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

Напомним, лето 2019 года в Украине будет теплым, однако метеорологи также прогнозируют бури с сильным ветром и градом.

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Теги: #погода
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