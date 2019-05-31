Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июнь
Температура воздуха в июне будет выше нормы.
Средняя температура воздуха в июне в Украине ожидается в пределах +18°...22°.
Погода на выходные: первые дни июня в Украине будут жаркими (карта)
Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура предполагается +18°...22°, в горных районах 14°...16°, что на 1°-2° выше средних многолетних значений.
Ожидается, что в течение июня в Украине выпадет 47-87 мм осадков, в Карпатах 90-130 мм, что в большинстве западных областей меньше нормы, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.
Напомним, лето 2019 года в Украине будет теплым, однако метеорологи также прогнозируют бури с сильным ветром и градом.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +15°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+22°... +14°
- Запорожье+33°... +20°
- Ивано-Франковск+20°... +12°
- Киев+25°... +16°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+33°... +18°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+32°... +19°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+20°... +13°
- Черкассы+29°... +17°
- Чернигов+24°... +15°
- Черновцы+20°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:63 %
Давление:747 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:46
Закат20:28
Видимость:16 км
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