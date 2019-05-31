Тепло, но с бурями и градом: стало известно, какой будет погода в Украине летом
Июнь в Украине будет теплым с умеренными осадками.
Лето 2019 года в Украине будет теплым, однако метеорологи также прогнозируют бури с сильным ветром и градом.
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +32° (карта)
Июнь в Украине будет теплым с умеренными осадками, сообщает Meteoprog.
Статистически температура воздуха удержится на уровне 20 градусов по Цельсию. Минимально +17º, максимально +27º. В первый летний месяц ночная температура воздуха редко опускается ниже +12º. Предварительные прогнозы погоды указывают, что обильные осадки не ожидаются. Погода будет облачной с прояснениями. Период с 19 по 25 июня будет самым дождливым.
В июле ожидается похолодание. Начнется второй летний месяц с температуры +27º. Далее термометры будут показывать от 20 до 25 градусов. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+26º.
В июле также не исключены сильные грозы, с порывистым ветром и даже градовые бури. Солнечные дни будут сменяться облачной и грозовой погодой.
Погода в августе в Украине будет жаркой. Начало месяца будет грозовым. Такая погода продержится всю первую неделю августа. Остаток месяца будет относительно сухим, интенсивные дожди не прогнозируются. Температура повысится до +30º.
Похолодает во второй половине августа: ожидается +20...+23º.
Напомним, в течение 1-2 июня в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами.
Погода в Украине
- Винница+22°... +15°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+22°... +14°
- Запорожье+32°... +19°
- Ивано-Франковск+20°... +12°
- Киев+25°... +17°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+33°... +17°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+30°... +20°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+20°... +12°
- Харьков+32°... +19°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+20°... +14°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+25°... +15°
- Черновцы+21°... +15°