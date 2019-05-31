Тепло, но с бурями и градом: стало известно, какой будет погода в Украине летом

Июнь в Украине будет теплым с умеренными осадками.

Летом в Украине будет тепло / фото УНИАН

Лето 2019 года в Украине будет теплым, однако метеорологи также прогнозируют бури с сильным ветром и градом.

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Июнь в Украине будет теплым с умеренными осадками, сообщает Meteoprog.

Статистически температура воздуха удержится на уровне 20 градусов по Цельсию. Минимально +17º, максимально +27º. В первый летний месяц ночная температура воздуха редко опускается ниже +12º. Предварительные прогнозы погоды указывают, что обильные осадки не ожидаются. Погода будет облачной с прояснениями. Период с 19 по 25 июня будет самым дождливым.

В июле ожидается похолодание. Начнется второй летний месяц с температуры +27º. Далее термометры будут показывать от 20 до 25 градусов. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+26º.

В июле также не исключены сильные грозы, с порывистым ветром и даже градовые бури. Солнечные дни будут сменяться облачной и грозовой погодой.

Погода в августе в Украине будет жаркой. Начало месяца будет грозовым. Такая погода продержится всю первую неделю августа. Остаток месяца будет относительно сухим, интенсивные дожди не прогнозируются. Температура повысится до +30º.

Похолодает во второй половине августа: ожидается +20...+23º.

Напомним, в течение 1-2 июня в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами.