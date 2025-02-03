Барбара почтила память родного человека.

Дочь известного украинского музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко - Барбара - почтила память отца и показала его могилу.

Вчера, 2 февраля, была десятая годовщина смерти Кузьмы. Мужчина погиб в автокатастрофе в Днепропетровской области. Его автомобиль столкнулся с молоковозом.

Многие звезды украинского шоу-бизнеса вспомнили в сети, каким был покойный артист. Его дочь также почтила память звездного папы и отметила, что до сих пор тяжело переживает потерю родного человека.

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"10 лет. А боль не станет меньше никогда", - написала Барбара в своем Instagram.

Она также опубликовала фотографию могилы отца на Брюховецком кладбище во Львове. На ней заметен монумент с фото покойного музыканта. Также возле него стоят живые цветы и украинские флаги. Сверху памятника расположены голубь и ангел.

Напомним, недавно стало известно о смерти украинского кинорежиссера Станислава Притулы. Мужчина погиб на фронте, ему было 40 лет.

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