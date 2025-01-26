Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.

Украинский кинорежиссер, бывший руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино и военный Станислав Притула погиб на фронте. Мужчине было 40 лет.

Печальную новость сообщила его жена Лариса в Facebook. Женщина написала, что Станислава не стало еще 22 января.

"Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны - в 2014, и три бесконечных последних года, - я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри. Нет кармы, богов и справедливости. Есть лишь выбор каждого из нас, простые решения обычных людей, по которым движется этот мир. Когда мы рождались, нам не сказали, что будет война. Мы дышали, жили, любили, смеялись, мечтали. Но кто-то решил: война. И мы на ней будем убиты", - написала любимая покойного героя.

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Лариса также вспомнила, каким был Станислав и подчеркнула, что никогда нельзя забывать тех, кто отдает свою жизнь ради мирного будущего.

"Стас имел силу делать правильный, честный выбор, который двигал ту частичку Вселенной, где он жил, к свету. Найдите в себе силы на ежедневные правильные решения. Чтобы не напрасным был труд тех, кто держал над нами небо и погиб. Прощай, любимый. Жду тебя в будущем. Там мы снова будем счастливы".

Что известно о Станиславе Притуле

Станислав родился в Киеве. Получил образование в Киевском национальном лингвистическом университете. Работал в Госкино. Затем Притула занимал должность руководителя отдела кино в компании FAMILY Production. С началом полномасштабной войны сразу стал на защиту Украины.

Напомним, ранее стало известно о смерти украинского актера Василия Черношкура. Мужчине было 78 лет.

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