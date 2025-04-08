Если будете соблюдать правила по срокам, в конце лета получите цветущую клумбу.

Гладиолусы - привередливая к температуре культура, поэтому высаживать ее нужно, только если вы уверены в стабильности погоды. Как правило, опытные дачники начинают заниматься цветами в мае, когда риск похолодания минимален, но и здесь есть свои нюансы. Узнайте, когда сажать гладиолусы весной, чтобы цветы не погибли.

Когда сажать гладиолусы, чтобы зацвели к 1 сентября - главная хитрость

Опытные дачники знают, что эти цветы не способны пережить холод, поэтому осенью, до наступления заморозков, луковицы гладиолусов выкапывают и хранят до весны. С наступлением тепла нужно решить, как сажать гладиолусы весной, чтобы в конце лета получить пышный букет. Первая хитрость кроется в температуре - в зависимости от региона рекомендации могут быть разными, но требование только одно. Нельзя высаживать гладиолусы, пока столбик термометра не стабилизируется на отметке в +10 градусов по Цельсию.

Но главный секрет, о котором знают единицы дачников - это сроки посадки. Дело в том, что если вы разместите саженцы в открытом грунте после 20 июня, растение не успеет сформировать крепкую клубнелуковицу - она останется недозревшей. Из нее не получится хорошего пышного цветка, а до весны такой посадочный материал и вовсе не доживет. Именно поэтому гладиолусы рекомендуется высаживать только до указанной даты.

Видео дня

Также важен и сорт - ранние дадут ростки уже через 70-80 дней, средние примерно через три месяца. Более поздние сорта придется ждать еще дольше, так что если вам нужен букет к 1 сентября, желательно выбирать из этих двух вариантов.

Как подготовить почву перед тем как сажать гладиолусы

Практика садоводов со стажем показывает, что большинство луковиц, купленных в специализированных магазинах, не требуют никакого вмешательства. Однако если вы приобрели гладиолусы на стихийном рынке "с рук", то лучше перепроверить их состояние. Естественно, нельзя тратить деньги на товар с явными признаками болезней, гнили, а также на экземпляры с механическими повреждениями.

Если в ваших руках оказались клубнелуковицы "с нюансами", возьмите острый нож и вырежьте все поврежденные участки. Затем опустите гладиолусы в раствор марганцовки светло-розового оттенка на полчаса. После этого высушите их и уберите все сухие чешуйки - это позволит цветам дать ростки на неделю раньше. Перед посадкой можно дополнительно замочить клубни в биостимуляторе, но это не обязательно.

Выбирая место для посадки, учтите, что гладиолусу необходим хорошо освещенный участок без малейшей тени. Также вы должны быть уверены, что цветы не будут касаться грунтовых вод, а риск затопления сведен к нулю. Клумбу лучше найти высокую - до 50 см, защищенную от сквозняков. Ни в коем случае нельзя высаживать гладиолусы в глинистую почву с высоким уровнем кислотности - цветы не будут расти, а луковицы к осени погибнут.

Как сажать гладиолусы весной - инструкция

Есть два варианта посадки таких цветов - ленточный и круговой методы. Второй подходит только для круглых клумб, первый универсален. В обоих случаях нужно соблюдать расстояние в 10 см между лунками, но если клумба круглая, можете в центр посадить яркие сорта - так посадки будут смотреться наряднее.

То, на какую глубину сажать гладиолусы, зависит от размера луковицы. Запомните, что диаметр каждого экземпляра должен быть умножен на 3 - так вы получите необходимую глубину лунки. Плюс к каждой цифре необходимо добавить 3 см для дренажного слоя.

Разместить клубнелуковицы в почве нетрудно:

выкапываете лунку;

засыпаете крупнозернистым песком;

ставите гладиолус донцем вниз;

закрываете слоем земли.

Сразу после посадки клумбу нужно щедро полить, воды уйдет много - примерно двадцать литров на каждый квадратный метр клумбы. После того как вы завершили посадку, останется только ждать появления ростков. Сроки зависят от сорта, который вы выбрали.

Вас также могут заинтересовать новости: