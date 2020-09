Уже в это воскресенье зрителей ждет самый эмоциональный эфир "Танцев со звездами", посвященный судьбоносным событиям в жизни участников.

В прямом эфире шоу "Танцы со звездами", который зрители телеканала "1+1" увидят уже в это воскресенье в 21:00, звездные участники вспомнят год, который изменил их жизнь.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "1+1".

Так, Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят пасадобль под хит Evanescence-Bring me to life. Зрителям фронтвумен группы The Hardkiss признается, через какие испытания ей пришлось пройти в жизни на пути к успеху и признанию.

Певица и мама двоих детей Санта Димопулос расскажет о трагическом годе своей жизни и потере родного человека. На паркете пара Санта Димопулос и Макс Леонов исполнят чувственный контемпорари под Sorry Seems to Be the Hardest Word-Taron Egerton.

Главная конкурентка Санты в шоу Надежда Мейхер на этот раз попытается покорить танго, которое исполнит со своим партнером Кириллом Васюком под легендарный хит группы "ВИА Гра" - "Пошел вон".

А кумир миллионов Олег Винник посвятит выступление всем своим поклонницам и станцует пасадобль под собственный хит "Волчица".

Напомним, что согласно нововведениям, в новом сезоне приглашенными членами жюри становятся яркие участники прошлых лет.

Так, в четвертом прямом эфире к тройке судей присоединится народная любимица, телеведущая Леся Никитюк, которая в свое время получила от судей проекта много критики относительно собственных хореографических способностей. Встречать пары на балконе телеведущая Маша Ефросинина. Специальным гостем четвертого эфира станет Тина Кароль со своим новым хитом.

Кто покинул шоу "Танцы со звездами" в минувшее воскресенье

Напомним, что в минувшее воскресенье по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули певица Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.

Автор: Ольга Робейко