По результатам прямого эфира 13 сентября проект "Танцы со звездами" покинула Слава Каминская ("неангела") и Дмитрий Дикусар.
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Артистка на своей странице в Instagram прокомментировала последнее выступление на шоу.
"У нас было целых два дня, чтобы создать танцевальную историю. У нас было всего лишь два дня, чтобы уложить мою жизнь в 2 минуты", - написала Каминская.
В сети восхищены выступлением артистки с Дикусаром, пару осыпали комплиментами. Также многих растрогал пост Славы.
"Танцы со звездами": кто покинул шоу 13 сентября
По результатам эфира в зону риска попали три пары: Арам Арзуманян и Тоня Руденко; alyona alyona и Юрий Гурич и Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром.
В этом выпуске танцевальное шоу покинула Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар. Звезды исполняли чувственный контемп под песню Ирины Билык "Нас нет".
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