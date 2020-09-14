В сети восхищены выступлением артистки с Дикусаром.

По результатам прямого эфира 13 сентября проект "Танцы со звездами" покинула Слава Каминская ("неангела") и Дмитрий Дикусар.

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Артистка на своей странице в Instagram прокомментировала последнее выступление на шоу.

"У нас было целых два дня, чтобы создать танцевальную историю. У нас было всего лишь два дня, чтобы уложить мою жизнь в 2 минуты", - написала Каминская.

В сети восхищены выступлением артистки с Дикусаром, пару осыпали комплиментами. Также многих растрогал пост Славы.

"Танцы со звездами": кто покинул шоу 13 сентября

По результатам эфира в зону риска попали три пары: Арам Арзуманян и Тоня Руденко; alyona alyona и Юрий Гурич и Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром.

В этом выпуске танцевальное шоу покинула Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар. Звезды исполняли чувственный контемп под песню Ирины Билык "Нас нет".

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Автор: Ольга Робейко