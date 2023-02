Топ-10 сериалов марта 2023: "Мандалорец", "Рыцари Готэма", "Тед Лассо" и "Наследие"

В марте этого года зрителей у "малых" экранов порадуют новые сезоны популярных сериалов "Мандалорец", "Тед Лассо", "Тень и кость" и "Наследие". Среди главных сериальных новинок месяца – "Дейзи Джонс и шестерка", "Рыцари Готэма", "Большие надежды" и "Сантехники Белого дома". Об этих и других сериалах читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов марта 2023 года.

Мандалорец

The Mandalorian (США, Disney+, 3 сезон, космический вестерн/приключения/фантастика, премьера – 1 марта)

Вездесущий Педро Паскаль, который еще до середины марта будет "зажигать" в 1 сезоне постапокалиптического суперхита "Последние из нас" (The Last of Us) от HBO, уже на этой неделе возвращается на Disney+ с третьим сезоном космического вестерна "Мандалорец" из вселенной "Звездных войн".

События нового сезона "Мандалорца" будут разворачиваться после финала его спин-оффа "Книга Бобы Фетта". Напомним, тогда малыш Грогу (так на самом деле зовут того, кого на просторах интернета привыкли звать бейби Йодой) решает покинуть обучение джедайскому ремеслу под руководством Люка Скайуокера, чтобы воссоединиться с охотником за головами, мандалорцем Дин Джарином. Судя по имеющейся информации, последний решит наведаться на разрушенную планету Мандалор, чтобы искупить вину за нарушение главного запрета кодекса мандалорцев – никогда не снимать шлем в присутствии других живых существ. При этом важную роль в сезоне будет играть Бо-Катан Крайз – бывшая правительница Мандалора, которая, чтобы иметь право вновь претендовать на престол на Мандалоре, должна в бою завладеть черным световым мечом, который ранее завоевал Дин Джарин.

Известно, что сценарий ко всем эпизодам 3 сезона написал Джон Фавро, который, собственно, и является автором сериалов "Мандалорец" и "Книга Бобы Фетта". Также недавно он заявил, что работает над сценарием к 4 сезону сериала, который, вполне возможно, также не станет последним.

В 3-м сезоне "Мандалорца" будет 8 эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю с 1 марта по 19 апреля 2023 года.

Дейзи Джонс и шестерка

Daisy Jones and the Six (США, Amazon Prime Video, 1 сезон, музыка/драма, премьера – 3 марта)

Сериал расскажет о рок-группе 1970-х годов – от их взлета до распада на пике успеха. Шоу основано на одноименной книге Тейлор Дженкинс Рейд, которая, по словам самой писательницы, была частично вдохновлена ее опытом взросления и музыкой группы Fleetwood Mac.

Главные роли в сериале исполнили внучка Элвиса Пресли Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога гнева", "Дьявол всегда здесь"), а также Сэм Клафлин ("Голодные игры", "До встречи с тобой"), Сьюки Вотерхаус ("Клуб молодых миллиардеров", "Нация убийц") и Камила Мороне ("Жажда смерти").

Шоураннерами сериала выступили Майкл Х. Вебер и Скотт Нойштадтер, наиболее известные по сценарию для романтической комедии "500 дней лета".

1 сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить трижды или дважды в неделю с 3 по 24 марта.

Рыцари Готэма

Gotham Knights (США, The CW, 1 сезон, супергероика/фантастика/детектив/драма, премьера – 14 марта)

События очередного сериала по комиксам DC от молодежного канала The CW происходят после убийства Брюса Уэйна, когда его непокорный приемный сын Тернер Хейз заключает маловероятный союз с детьми врагов Бэтмена, которых обвиняют в его убийстве. Теперь банде отступников-неудачников придется сражаться, чтобы очистить свои имена, но Готэм, где нет Темного Рыцаря, становится наиболее опасным, чем он когда-либо был.

Среди самых известных имен в касте – Миша Коллинз, наиболее известный по многолетней роли ангела Кастиэля в сериале "Сверхъестественное". Он исполнит роль Харви Дента.

1 сезон будет состоять из 13 эпизодов, которые, вероятно, будут выходить один раз в неделю.

Тед Лассо

Ted Lasso (США, Apple TV+, 3 сезон, комедия/спорт, премьера – 15 марта)

В третьем сезоне Теду Лассо, тренеру университетской команды по американскому футболу, которого позвали в Англию тренировать клуб Премьер-лиги, и другим героям шоу придется столкнуться с новыми вызовами, как в карьере, так и в личной жизни. Пока сам Лассо продолжает подвергаться насмешкам в прессе, один из лидеров ФК "Ричмонд" переходит в клуб заклятого врага и бывшего мужа владелицы клуба. Тем временем, ветеран клуба Рой Кент становится помощником тренера, а пиарщица Кили – боссом своего собственного PR-агентства. Кажется, все разваливается как на поле, так и вне его, но команда Лассо решительно настроена сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Роль Теда Лассо исполняет американский комик Джейсон Судейкис ("Несносные боссы", "Мы – Миллеры", "Последний человек на Земле"). Он же является создателем сериала.

Всего сезон будет состоять из 12 серий, которые будут выходить по одной раз в неделю. Ходят слухи, что 3 сезон станет для шоу последним, однако официального заявления по этому поводу еще не было.

Тень и кость

Shadow and Bone (США, Netflix, 2 сезон, фэнтези/драма, премьера – 16 марта)

Фэнтезийный сериал по циклам романов "Гриша" и "Кеттердам" писательницы Ли Бардуго погружает зрителей в мир ведьм, мистических существ и воров, а в центре сюжета – девушка со сверхъестественными силами Алина Старкова.

1 сезон этой запутанной истории с яркими спецэффектами для подростковой аудитории, который нашел отклик в сердцах зрителей и критиков, одновременно невероятно раздражает увлечением писательницы атмосферой времен царской России. Возможно, для американцев это что-то новое, но для нашего зрителя такая себе идея. Тем не менее, бесспорным украшением шоу является британский актер Бен Барнс ("Хроники Нарнии", "Дориан Грей", "Каратель", "Мир Дикого Запада"), который играет роль антагониста.

2 сезон сериала будет состоять из 8 серий, все они выйдут одновременно.

Счастливчик Хэнк

Lucky Hank (США, AMC/AMC+, 1 сезон, сатира/комедия/драма, премьера – 19 марта)

Этот сериал от продюсеров хитов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", основанный на романе Ричарда Руссо "Непосредственный человек", расскажет о главе кафедры английского языка в небольшом колледже, который оригинальным образом переживает кризис среднего возраста.

Главную роль в сериале исполняет звезда упомянутых выше проектов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Боб Оденкерк. Работали над шоу режиссеры и сценаристы, которые раньше присоединялись к созданию таких сериалов, как "Родина", "Миллиарды", "Прослушка", "В лучшем месте", "Офис", "Космические войска" и "Мыслить как преступник".

1 сезон сериала будет насчитывать 8 эпизодов.

Наследие

Succession (США, HBO, 4 сезон, сатира/комедия/драма, премьера – 26 марта)

Рейтинговый сериал "Наследие", получивший целую кучу престижных наград и номинаций, рассказывает о семье владельцев медиаконгломерата Waystar Royco. Почтенный, многолетний семейный патриарх Логан Рой чувствует ухудшение своего здоровья. Его четверо детей – отчужденный старший сын Коннор, властный Кендалл, непокорный Роман и сообразительная Сиобхан – ведут борьбу за власть, чтобы получить должность своего отца.

Главные роли в шоу исполняют Брайан Кокс ("Троя", "Люди Икс 2"), Джереми Стронг ("Джентльмены", "Игра на понижение"), Киран Калкин ("Скотт Пилигрим против мира", "Фарго") и другие.

Уже официально известно, что 4 сезон станет для шоу последним. Он будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю с 26 марта по 29 мая 2023 года.

Кроличья нора

Rabbit Hole (США, Paramount+, 1 сезон, боевик/триллер/драма, премьера – 26 марта)

Сериал для любителей шпионских боевиков расскажет о корпоративном шпионе Джоне Уире, которого подставляет таинственная организация, контролирующая мир. Герои разворачивает борьбу против организации, параллельно провозглашая себя борцом за демократию.

Главные роли в сериале исполняют Кифер Сазерленд ("Твин Пикс: Огонь, иди со мной", "Коматозники", "Телефонная будка"), Чарльз Дэнс ("Игра престолов", "Другой мир", "Кингсмен: Начало"), Роб Янг ("Американцы", "Наследие", "Меню"), Мета Голдинг ("Голодные игры", "Мыслить как преступник") и другие.

Создателями сериала являются Джон Рекуа и Гленн Фикарра, которые ранее работали над сериалами "Это – мы", "neXt" и анимационным сериалом "Злюки бобры".

1 сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – один раз в неделю.

Большие надежды

Great Expectations (Великобритания, США, Hulu, 1 сезон, драма/история, премьера – 26 марта)

Этот мини-сериал является экранизацией одноименного романа Чарльза Дикенса, который рассказывает о великодушном и скромном парне-сироте по имени Филипп Пиррип (Пип), который получает шанс на джентльменскую жизнь. Параллельно разворачивается история его любви к девушке Эстелле, чья обиженная когда-то женихом приемная мать также плетет свою коварную игру.

Главные роли в сериале исполняют Оливия Колман ("Фаворитка", "Отец", "Лобстер"), Финн Вайтхед ("Дюнкерк", "Черное зеркало", "Поколение Вояджер"), Шалом Брюн-Франклин (сериалы "Турист", "Война миров"), Мэтт Берри ("Чем мы занимаемся в тени", "The IT Crowd") и другие.

Шоуранером сериала выступил Стивен Найт, который в свое время написал сценарии к успешным шоу "Острые козырьки" и "Слепота", а также к фильмам "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", "Девушка в паутине" и "Эффект колибри".

1 сезон сериала будет состоять из 6 эпизодов, первые два из которых выйдут 26 марта, а остальные четыре – один раз в неделю.

Сила

The Power (Uk, Prime Video, 1 сезон, драма/фэнтези/триллер, премьера – 31 марта)

Сериал, основанный на одноименном научно-фантастическом романе Наоми Алдерман, рассказывает о женщинах, которые научились высвобождать эклектические заряды из пальцев, что создало предпосылки для доминирования женского пола над мужским.

Главные роли в фильме исполняют Тони Колетт ("Достать ножи", "Аллея ужасов", "Невероятное"), Джон Легуизамо ("Джон Уик", "Меню", "Жестокая ночь"), Эдди Марсан ("Власть", "Атомная блондинка", "Гнев человеческий", "Шерлок Холмс"), Тохиб Жимо ("Тед Лассо") и другие.

Разработкой сериала занималась сценаристка Релл Такер, которая ранее работала над сериалами "Настоящая кровь" и "Джессика Джонс". Помогала ей автор оригинального романа Наоми Алдерман.

1 сезон сериала будет насчитывать 9 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно в день премьеры.

Также в марте выйдут сериалы

2 марта Netflix выпустит 2 сезон сериала "Секс/Жизнь" (Sex/Life) о состоятельной домохозяйке, которая во время кризиса среднего возраста погружается в водоворот страстей.

(Sex/Life) о состоятельной домохозяйке, которая во время кризиса среднего возраста погружается в водоворот страстей. 6 марта на HBO стартует 2 сезон детективной драмы "Перри Мейсон" (Perry Mason), об адвокате 1930-х годов, который расследует сложные дела своих клиентов.

(Perry Mason), об адвокате 1930-х годов, который расследует сложные дела своих клиентов. 9 марта Netflix выпустит вторую часть 4 сезона психологического триллера "Ты" (You) о харизматичном маньяке Джо Голдберга, который теперь переехал в Лондон.

(You) о харизматичном маньяке Джо Голдберга, который теперь переехал в Лондон. 10 марта на Hulu стартует 1 сезон комедийного сериала UnPrisoned с Керри Вашингтон ("Джанго освобожденный", "Школа добра и зла"), который расскажет о терапевте и матери-одиночке, чья жизнь переворачивается вверх тормашками, когда ее отец выходит из тюрьмы и переезжает к ней жить.

с Керри Вашингтон ("Джанго освобожденный", "Школа добра и зла"), который расскажет о терапевте и матери-одиночке, чья жизнь переворачивается вверх тормашками, когда ее отец выходит из тюрьмы и переезжает к ней жить. 14 марта на The CW стартует 3 сезон супергеройского сериала "Супермен и Лоис" (Superman & Lois).

(Superman & Lois). 23 марта Netflix выпустит 1 сезон боевика "Ночной агент" (The Night Agent) об агенте ФБР низшего звена, который в подвале Белого дома следит за никогда не звонящим телефоном, пока не раздается звонок с предупреждением об угрозе государственного переворота.

(The Night Agent) об агенте ФБР низшего звена, который в подвале Белого дома следит за никогда не звонящим телефоном, пока не раздается звонок с предупреждением об угрозе государственного переворота. 24 марта Showtime запустит 2 сезон подросткового детективного сериала "Шершни" (Yellowjackets) с Мелани Лински, Джульетт Льюис и Кристиной Риччи, рассказывающего о нескольких женщинх, которые много лет назад попали в авиакатастрофу, полтора года боролись за выживание посреди глухого леса и до сих пор сталкиваются с последствиями трагедии.

(Yellowjackets) с Мелани Лински, Джульетт Льюис и Кристиной Риччи, рассказывающего о нескольких женщинх, которые много лет назад попали в авиакатастрофу, полтора года боролись за выживание посреди глухого леса и до сих пор сталкиваются с последствиями трагедии. 29 марта на The CW стартует 7 и последний сезон подростковой драмы/триллера "Ривердейл" (Riverdale) по комиксам Archie Comics о компании школьных друзей, с которыми происходят различные опасные события.

Также в марте ожидается выход политической драмы "Сантехники Белого дома" (White House Plumbers) от HBO о работе тайного отдела оперативников во времена администрации Ричарда Никсона и Уотергейтского скандала с Вуди Харрельсоном и Джастином Теру в главных ролях и комедийного анимационного фильма для взрослых "Агент Элвис" (Agent Elvis) от Netflix, в котором король рок-н-ролла присоединяется к секретной шпионской программе, чтобы не дать злодеям уничтожить мир. Впрочем, точные даты выхода этих сериалов пока не объявлены.

Марина Григоренко