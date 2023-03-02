Мультфильм "Агент Элвис" выйдет на Netflix 17 марта 2023.

Netflix выпустил первый трейлер и объявил дату выхода комедийного анимационного сериала для взрослых "Агент Элвис" (Agent Elvis), автором идеи которого стала вдова короля рок-н-рола Присцила Пресли.

По сюжету мультфильма, легендарный музыкант соглашется работать на секретную шпионскую организцию, которая борется с угрозами госбезопасности США.

Короля рок-н-рола в мультфильме озвучил Мэттью Макконахи ("Далласский клуб покупателей", "Интерстеллар", "Джентльмены", "Настоящий детектив"). Также свои голоса героям сериала дали Кристина Хендрикс ("Безумцы", "Драйв"), Саймон Пегг ("Зомби по имени Шон", "Миссия невыполнима", "Звездный путь"), Киран Калкин ("Скотт Пилигрим против всех", "Наследники"). Присцила Пресли появилась в мультфильме в роли самой себя.

Мультфильм "Агент Элвис" выйдет на Netflix 17 марта 2023.

С другими сериальными новинками марта вы можете ознакомиться в нашем отдельном обзоре.

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