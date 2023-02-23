"Мирный-21", "Медведь под кайфом" и "У нас привидение": что посмотреть на выходных

На этой неделе в широкий прокат выходит украинская военная драма Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21" о событиях, случившихся с луганским пограничным отрядом в начале 2014 года. Также на "больших" экранах можно будет посмотреть комедийный триллер "Медведь под кайфом" и ретроспективу киноклассики "Скромное обаяние буржуазии". Онлайн, тем временем, выйдут приключенческая комедия "У нас привидение" с Дэвидом Харбором и Энтони Маки, а также комедийный боевик "Крепкий Харт: Фильм". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Мирный-21

Мирний-21 (Украина, 2023, драма/военный)

В центре сюжета этой военной экшн-драмы – луганский пограничный отряд, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы безуспешно пытаются заставить предать свою страну в начале войны в 2014 году. Название фильма было выбрано не случайно, ведь Мирный-21 – это адрес квартала, где был расположен луганский пограничный отряд.

Режиссером фильма выступил один из самых успешных украинских режиссеров современности Ахтем Сеитаблаев, на счету которого такие фильмы, как "Хайтарма", "Киборги", "Номера" и "Захар Беркут". В настоящее время режиссер защищает Украину в составе ВСУ.

Кроме киносценаристов Ярослава Яриша и Сергея Касторных, к разработке сценария фильма присоединился действующий полковник Государственной пограничной службы Анатолий Коцюрба.

Главные роли сыграли Андрей Саминин ("Пес", "Век Якова"), Максим Девизоров ("Первые ласточки", "Лучшие выходные"), Евгений Ламах ("Черкассы", "Круты 1918"), Роман Ясиновский ("Киборги", "Снайпер. Белый ворон", "Поймать Кайдаша"), Виктор Жданов ("Киборги", "Домой", "Номера"), Алексей Тритенко ("Черный ворон", "Я работаю на кладбище"), Мария Штофа ("Крылья бабочки"), Лорена Колибабчук ("Номера", "Носорог"), Андрей Мостренко ("Снайпер. Белый ворон", "Щедрик") и другие.

Также одну из ролей в фильме исполнил актер Паша Ли ("Штольня", "Тени незабытых предков"), который погиб 6 марта 2022 года в Ирпене. Авто с актером, который вместе с другими волонтерами развозил гуманитарную помощь местным жителям, расстреляли российские оккупанты.

Медведь под кайфом

Cocaine Bear (США, 2023, комедия/триллер)

По сюжету фильма, из-за неудачного приземления в густых лесах наркодилер теряет сумки, набитые кокаином. Однако главная беда начинается тогда, когда дикий медведь находит утерянный груз. Проглотив огромное количество вещества и почувствовав настоящую жажду крови, он начинает жестокую охоту на людей. В основе сюжета лежат реальные события, произошедшие в 1985 году, когда американский черный медведь проглотил пакеты с кокаином.

Главные роли в фильме Кэри Расселл ("Американцы", "Ненасытный", "Звездные войны. Эпизод IX"), О'Ши Джексон-младший ("Годзилла II: Король монстров", "Оби-Ван Кеноби"), Олден Эренрайк ("Соло. Звездные Войны. История", "Аве, Цезарь!") и другие.

Режиссером фильма выступила популярная в 2000-х актриса Элизабет Бэнкс, которая позже сняла такие фильмы, как "Идеальный голос 2" (2015) и "Ангелы Чарли" (2019).

Скромное очарование буржуазии

Le charme discret de la bourgeoisie (Франция, Италия, Испания, 1972, комедия/драма/сюрреализм)

Киногурманы на этой неделе смогут посмотреть на "большом" экране классику мирового кино – сюрреалистическую комедию испанского режиссера Луиса Бунюэля "Скромное очарование буржуазии" 1972 года, в свое время получившую "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

В центре сюжета фильма – группа статусных друзей, которые отчаянно пытаются найти, где изысканно поесть. Но на их пути к заветному ужину возникает череда преград. Пресыщенные буржуа попадают в причудливое приключение, когда легкая обыденность становится ночным кошмаром, где реальность все труднее отличить от сна.

У нас привидение

WeHaveaGhost (США, 2023, приключения/комедия)

24 февраля Netflix выпустит приключенческую комедию, в центре сюжета которой окажется семья, обнаружившая в своем новом доме привидение по имени Эрнест. Когда они все вместе решают расследовать тайну прошлого мужчины, семья становится мишенью ЦРУ.

Главные роли в фильме исполнили Дэвид Харбор ("Очень странные дела", "Черная вдова", "Жестокая ночь"), Энтони Маки (Сокол и новый Капитан Америка в киновселенной Marvel) и непревзойденная Дженнифер Кулидж, она же "мама Стифлера" и Таня из "Белого лотоса".

Режиссером фильма выступил Кристофер Лэндон, на счету которого такие фильмы, как "Скауты против зомби", "Счастливый день смерти" и "Химеры".

Крепкий Харт: Фильм

Die Hart: The Movie (США, 2023, комедия/экшн)

Также 24 февраля Prime Video выпустит приключенческий экшн, в котором вымышленная версия комика Кевина Харта (он же и исполняет главную роль) пытается стать топ-звездой боевиков. Чтобы достичь этой цели, он отправляется на тренировку в специализированную школу для актеров, которые хотят добиться успеха в боевиках.

Фильм снят на основе одноименного сериала 2020 году и по сути является его сокращенной версией с теми же актерами в главных ролях. Кроме Кевина Харта (франшизы "Джуманджи", "Очень страшное кино"), в фильме сыграли Натали Эммануэль ("Игра престолов", франшиза "Форсаж"), Джон Траволта ("Криминальное чтиво", "Без лица") и Джош Хартнетт ("Перл-Харбор", "Операция "Фортуна": Искусство победы").

Режиссером фильма выступил Эрик Аппель, который также поставил сериал.

К слову, в английском названии новинки Die Hart обыгрывается культовый боевик с Брюсом Уиллисом "Крепкий орешек", которое в оригинале пишется как Die Hard.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияет комендантский час, воздушные тревоги и отключение электроэнергии.

Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто.

Что касается отключения электроэнергии, то во многих кинотеатрах уже есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключений света. Если же в кинотеатре нет генератора и сеанс отменяют, тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы февраля 2023 года – на этой неделе стартуют третий сезон приключенческого сериала "Внешние отмели" от Netflix, черная комедия "Консультант" с Кристофом Вальцем от Prime Video и шпионский триллер "Связь" с Евой Грин и Венсаном Касселем от Apple TV+.

Марина Григоренко