Что посмотреть на выходных: прощание с шестым Бондом и шок-контент из Канн

В последний день сентября прокатчики решили порадовать киноманов шквалом новинок. Наконец до больших экранов доберется очередная часть бондианы "Не время умирать" – последняя для Дэниела Крейга в роли агента 007. Также зрители смогут посмотреть шокирующий фильм-победитель Каннского фестиваля 2021 "Титан", романтическую комедию "Свидание в Нью-Йорке" и безумный фантастический боевик "Узники Страны призраков" с Николасом Кейджем. Онлайн выйдет триллер "Виновный" с Джейком Джилленхолом, мюзикл "Диана" и документальный фильм о Бритни Спирс. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 30 сентября

Ну что ж, это свершилось! 25-й фильм бондианы и последний с Дэниелом Крейгом в роли агента 007 все же выходит в широкий прокат. Изначально шпионский боевик "Не время умирать" / No Time To Die (Великобритания, США, 2021) должен был появиться в кинотеатрах еще в апреле 2020 года, и киностудия Universal Pictures уже даже вовсю начала вкладываться в рекламную кампанию. Однако пандемия спутала все планы. В итоге фильм многократно переносили, в итоге определив финальной датой старта проката 30 сентября 2021 года.

События фильма разворачиваются спустя несколько лет после предыдущего фильма – "007: Спектр" (2015). Джеймс Бонд покинул службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Однако позже к нему обращается его друг и сотрудник ЦРУ Феликс Лейтер, который просит помочь в поисках пропавшего ученого Вальдо Обручева. Когда становится очевидным, что Обручев похищен, Бонд должен противостоять злодею с претензионным именем Люцифер Сафин, чьи планы могут привести к гибели миллионов людей.

Помимо Дэниела Крейга, к своим ролям вернутся герои из предыдущих частей бондианы в исполнении Леи Сейду, Бена Уишоу, Наоми Харрис, Джеффри Райта, Кристофа Вальца, Рори Киннира и Рэйфа Файнса. Среди новичков франшизы – Рами Малек, Лашана Линч, Ана де Армас, Дали Бенссала, Билли Магнуссен и Давид Денсик.

Напомним, всего роль агента 007 Джеймса Бонда, начиная с 1962 года, исполнили шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Последний снялся в пяти фильмах о Бонде с 2006 по 2021 годы. Уже известно, что франшизу планируют продолжать, но с новым актером. Кто именно это будет, пока неизвестно, но всплывают весьма необычные варианты.

Также 30 сентября на экраны украинских кинотеатров выходит скандальный боди-хоррор "Титан" / Titane (Франция, 2021), чья победа на Каннском кинофестивале этого года шокировала весь мир. "Титан" – это вторая полнометражная картина французского режиссера Джулии Дюкорно. Предыдущая ее работа – хоррор с элементами каннибализма "Сырое" – также была представлена в основном конкурсе фестиваля в 2016 году и завоевала Приз ФИПРЕССИ. Благодаря "Титану" Джулия Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, которая получила главный приз.

В центре сюжета фильма, весьма странная девушка Алексия, которая работает стриптизершей и имеет сексуальное влечение к автомобилям. Из-за тяжелой детской травмы, а также отсутствия родительской любви, она выросла склонной к насилию. Когда ее неконтролируемая агрессия заходит слишком далеко, она меняет внешность и выдает себя за другого человека. Вскоре она знакомится с мужчиной, который видит в ней своего погибшего сына.

Главные роли в ленте исполнили дебютантка Агата Руссель и 5-кратный номинант и обладатель Премии "Сезар", а также Награды за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля Венсан Линдон.

Картину также тепло встретили критики, в том числе от Variety, Hollywood Reporter, IndieWire, а рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 94%. Премьера фильма в Украине состоялась на 12-м Одесском международном кинофестивале.

Мы же считаем своим долгом предупредить зрителя. Бесспорно, положительные отзывы критиков возникли не на пустом месте, а, значит, фильм стоит посмотреть. С другой стороны, картина более чем шокирующая, с обилием весьма подробных сцен жестокости и членовредительства. Потому будьте готовы, что легким и развлекательным просмотр точно не будет. Ну а если вы знакомы с творчеством Дэвида Кроненберга, "Титан" вас шокирует чуточку меньше.

Еще одна новинка недели – романтическая комедия Джоны Файнгольда "Свидание в Нью-Йорке" / Dating and New York (США, 2021). Мировая премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля Трайбека летом этого года.

По сюжету, двое молодых жителей Нью-Йорка – Майло и Венди – всегда предпочитали онлайн-свидания. Но постоянные неудачи заставили их заключить пакт о том, чтобы стать "друзьями с привилегиями", попутно проанализировав привычки друг друга в отношениях. Разумеется, их общие знакомые изначально считают эту идею "убийством для дружбы", но, возможно, Майло и Венди станут той самой парой, у которой все получится?

Главные роли в ромкоме исполнили Франческа Рил из шоу "Очень странные дела" и комедии "Одержима сексом" и стендап-комик Джабуки Янг-Уайт. Также в фильме сыграли супермодель Тейлор Хилл, Джерри Феррара ("Антураж", "Думай, как мужчина"), Алекс Моффат ("Субботним вечером в прямом эфире", "Парень на праздники") и другие.

Кроме того, на этой неделе в украинский прокат выйдет фантастический боевик "Узники страны призраков" / Prisoners of the Ghostland (США, 2021), главную роль в котором исполнил отчаянно пытающийся спасти карьеру Николас Кейдж.

Действие фильма происходит в будущем. Кейдж играет уголовника по прозвищу Герой, которого освободили из тюрьмы, чтобы он нашел исчезнувшую внучку жестокого правителя, которого называют просто Губернатор. Теперь у Героя всего пять дней на выполнение задания, а если он не справится – взорвется закрепленная на нем взрывчатка.

Помимо Кейджа, в фильме сыграли французская танцовщица и актриса София Бутелла ("Взрывная блондинка", "Стартрек: Бесконечность", "Экстаз"), Эд Скрейн ("Игра престолов", "Дэдпул", "Алита: Боевой ангел") и режиссер Ник Кассаветис ("Она прекрасна", "Дневник памяти").

Критики в целом положительно оценили картину, которая стала англоязычным дебютом для знаменитого японского жанрового режиссера Сиона Соно. Сам Кейдж, работу которого в фильме также похвалили, назвал "Узников страны призраков" самым безумным фильмом из всех, в которых он когда-либо снимался.

Помимо этого, на этой неделе на больших экранах начнут показывать фантастический триллер "Чужая земля" / The Colony (Германия, Швейцария, 2021), триллер "Незнакомец" / Dead in the Water (США, 2021) и анимационный фильм "Литл Гром" / Yakari, le film (Франция, Германия, Бельгия, 2020).

Что нового онлайн с 30 сентября

Новых сериалов на этой неделе будет не много. В первую очередь речь пойдет о новых сезонах уже хорошо известных проектов – медицинская драма "Анатомия страсти" / Grey's Anatomy (США, 2005-), ее спин-офф "Пожарная часть 19" / Station 19 (США, 2018-) и детективный сериал "Бескрайнее небо" / Big Sky (США, 2020-).

Среди премьер – научно-фантастическая фэнтези-драма "Ла Бреа" / La Brea (США, 2021). По сюжету сериала, однажды в центре Лос-Анджелеса открывается огромная воронка, затягивающая в свои глубины сотни людей и зданий. Те, кто упал в нее, оказываются в таинственной и опасной первобытной стране, где у них нет другого выбора, кроме как объединиться, чтобы выжить. В центре сюжета окажется семья, разделенная катастрофой и пытающаяся снова собраться вместе.

А вот с новыми фильмами, главным образом на Netflix, ситуация будет значительно лучше. Так, 28 сентября уже вышел документальный фильм Britney Vs Spears (США, 2021), рассказывающий о борьбе американской певицы Бритни Спирс за свободу от опекунства.

Для тех, кто не в курсе – Бритни стала настоящем символом поп-музыки на рубеже 2000-х. Она выпускала хит за хитом, получала престижные награды, ездила в масштабные турне и зарабатывала миллиарды. Однако со временем все это вылилось в нервный срыв и проблемы с алкоголем, и в итоге в 2008 году Бритни была признана временно недееспособной, а ее опекуном был назначен ее отец Джеймс Спирс.

Тем не менее, певица продолжала работать на износ, преумножая доходы, которыми, впрочем, она не могла распоряжаться, как и собственной жизнью. Так продолжалось более 10 лет, пока в 2019 году не начало набирать движение #FreeBritney. Фанаты певицы по всему миру требовали пересмотреть условия опекунства, а поддержку ей оказали многие знаменитости. Сама Спирс попросила суд прекратить опеку над ней в июне 2021 года. Она заявила, что многие годы ее заставляли работать, принимать сильнодействующие лекарства и не позволяли забеременеть. Ее адвокат по назначению, по словам певицы, не говорил ей, что она может подать прошение о прекращении опеки. В итоге в сентябре 2021 года Джейми Спирс отказался быть опекуном дочери.

Режиссером фильма стала документалистка Эрин Ли Карр, на счету которой громкие расследования о сексуальных домогательствах в американской спортивной гимнастике и о наркоторговле.

При этом 1 октября на Netflix выйдет драматический триллер "Виновный" / The Guilty (США, 2021) с Джейком Джилленхолом ("Донни Дарко", "Горбатая гора", "Человек-паук: Вдали от дома") в роли проблемного детектива полиции Джо Байлера, пониженного в должности до оператора 911. Однажды ему звонит похищенная женщина, и Джо – ее единственный шанс на спасение. Также в фильме сыграли Итан Хоук, Питер Сарсгаард, Райли Кио, Пол Дано и другие.

Фильм является ремейком одноименного датского фильма 2018 года выпуска, высоко оцененного критиками. Американская версия "Виновного" вышла в ограниченный прокат неделю назад, и уже получила первые отзывы – в целом довольно неплохие. Так, на IMDb у него оценка 6,2 из 10, на Rotten Tomatoes – 73% одобрения, а на Metacritic – 67 баллов из 100, что соответствует характеристики "в целом положительные отзывы".

Кроме того, 1 октября на сервисе станет доступна запись мюзикла "Диана" / Diana (США, 2021), рассказывающий о трагической судьбе принцессы Дианы Уэльской. Это для тех, кому недостаточно фильмов и сериалов о Диане Спенсер, которые запланированы к выходу в обозримом будущем.

Изначально мюзикл, музыку к которому написал клавишник и бэк-вокалист американской рок-группы Bon Jovi Дэвид Брайан, до этого уже поставивший несколько успешных шоу на Бродвее, поставили в 2019 году в театре La Jolla Playhouse, а в ноябре 2021 года он стартует на Бродвее. Эта запись была сделана во время допремьерного показа на Бродвее.

Ну и по традиции, с началом нового месяца, то есть 1 октября, Netflix выпустит большую подборку фильмов прошлых лет, снятых другими киностудиями. Среди них:

молодежная романтическая комедия "Это все она" / She's All That (США, 1998) с Фредди Принцем-младшим и Рэйчел Ли Кук

(США, 1998) с Фредди Принцем-младшим и Рэйчел Ли Кук триллер "Анатомия" / Anatomy (Германия, 2000) с Франкой Потенте

(Германия, 2000) с Франкой Потенте романтическая комедия "Любовь и прочие неприятности" / Failure to Launch (США, 2006) с Мэттью Макконахи и Сарой Джессикой Паркер

(США, 2006) с Мэттью Макконахи и Сарой Джессикой Паркер фильм ужасов "Заклятие 2" / The Conjuring 2 (США, 2016) с Верой Фармигой и Патриком Уилсоном

***

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

***

Напомним, с 23 сентября Украина перешла в желтую карантинную зону, а это затронет и формат работы кинотеатров. На данный момент украинские кинотеатры имеют право выбрать, в каком формате они будут работать – полностью вакцинированный персонал и допуск зрителей с сертификатами вакцинации или же заполняемость залов на 2/3. Пока что большинство кинотеатров пошли вторым путем. Но главное – кино пока еще показывают!

Марина Григоренко

