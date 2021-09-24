Актер пришел в заведение в домашних леопардовых штанах и тапочках, напился, разулся и лез в драку.

Известного голливудского актера Николаса Кейджа выгнали из популярного ресторана в Лас-Вегасе после того, как он напился и стал дебоширить.

Об этом пишет издание The Sun, публикуя видео.

На ролике видно, что в заведение Кейдж пришел в домашних леопардовых штанах. Отмечается, что сначала он был в тапочках, а когда напился, начал конфликтовать с персоналом, разулся и даже пытался лезть в драку.

В итоге актера выгнали из ресторана, его выводил охранник. По словам свидетелей произошедшего, пьяного актера перепутали с бездомным.

Читайте такжеПугачева вышла покурить: Галкин рассказал о дикой выходке пьяного Баскова на дне рожденияОдин из посетителей заведения рассказал, что Кейдж попросил пойти с ним: "Но он был в плохом состоянии, и мы решили, что это плохая идея. Один из завсегдатаев отвез его домой".

Николас Кейдж: последние новости об актере

Николас Кейдж – американский актер, кинорежиссёр и продюсер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус".

В марте текущего года Кейдж женился в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя девушка Рико Шибату.

Перед этим стало известно, что актер лишился элитного особняка в Лас-Вегасе из-за проблем с налогами.

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Автор: Катерина Шварц