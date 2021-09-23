Что посмотреть на выходных: триллер "Холодный расчет" с Оскаром Айзеком и экранизация "Основания" Айзека Азимова

Главной премьерой недели станет напряженный триллер "Холодный расчет" с харизматичным Оскаром Айзеком в главной роли от сценариста "Таксиста" Пола Шредера. Также киноманов ждут ретроспективные показы "Ненависти" Матье Кассовица и Манхэттенский фестиваль короткометражек. Онлайн стартует аниме-антология "Звездные войны: Видения" на основе легендарной киносаги, амбициозный научно-фантастический сериал "Основание" по мотивам цикла романов Айзека Азимова и третий сезон "Рокового патруля" по комиксам DC. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 23 сентября

Оскара Айзека смело можно назвать главным актером сентября. Две недели назад на НВО стартовал драматический мини-сериал "Сцены из супружеской жизни", а неделю назад в мировой прокат вышла эпичная "Дюна" – и в обоих проектах харизматичному актеру достались ведущие роли. Однако если тогда ему приходилось делить главные роли со своими не менее именитыми коллегами, то в выходящем в украинский прокат на этой неделе триллере "Холодный расчет" / The Card Counter (США, 2021) персонаж Айзека станет единолично центральным.

В центре сюжета фильма – профессиональный игрок в покер Уильям Телль, холодная выдержка которого не дает ему идти на излишний риск. Он держится на среднем уровне в мире малых ставок, раз за разом вставая из-за стола победителем. Для него покер – это скорее профессия, позволяющая жить в постоянных переездах и избегать как лишнего внимания, так и людей в целом. У него есть рутина, которую он свято соблюдает. И тайны, которые он хранит. Но, разумеется, такое существование не может быть вечным. Уильям встречает обаятельного агента в мире покера Ла Линду, которая не может понять, как такой игрок до сих не играет в топовых турнирах, и молодого Кирка, с отцом которого связана прошлая жизнь Уильяма. А что хуже всего – в одном из отелей он встречает военного, по воле которого в свое время отсидел в тюрьме 8,5 лет. Теперь рутинной жизни Телля приходит конец.

Исполнительным продюсером "Холодного расчета" выступил легендарный режиссер Мартин Скорсезе. И это абсолютно не случайно. Ведь создатель фильма Пол Шредер, дважды номинант на премию "Оскар", написал сценарии к трем культовым фильмам Скорсезе – "Таксист", "Бешеный бык" и "Последнее искушение Христа". Каждая из этих картин стала визитной карточкой Мартина Скорсезе. Сам Шредер – тоже не новичок в режиссуре. Среди самых его известных работ – "Американский жиголо", "Люди-кошки" и недавний "Дневник пастыря", за который Шредер получил номинацию на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

Помимо Оскара Айзека в фильме сыграли Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться", франшиза "Люди Икс", "Ночной портье"), Тиффани Хэддиш ("Гламурный бизнес", "Королевы криминала", "Улетные девчонки") и трижды номинант на премию "Оскар" Уиллем Дефо ("Последнее искушение Христа", "Святые из Бундока", "Маяк").

В саундтреке "Холодного расчета" помимо музыкального сопровождения будут и новые оригинальные песни, написанные специально для фильма Робертом Левоном Бином из культовой группы Black Rebel Motorcycle Club.

Премьера фильма состоялась 2 сентября 2021 года на 78-м Венецианском международном кинофестивале. И хотя "Холодный расчет" уехал из Венеции без призов, он получил позитивную реакцию от первых зрителей и критиков. Фабула сюжета получила сравнения с легендарным "Таксистом", игра Оскара Айзека – с Аль Пачино в "Крестном отце", а сам фильм был назван Vanity Fair новой американской трагедией. На данный момент на IMDb у фильма оценка 6,5 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 87% одобрения от критиков, а на Metacritic – 79 баллов, что соответствует оценке "в целом положительные отзывы". Подробнее о фильме можно почитать в нашем отдельном материале.

Еще одна новинка недели – комедийная драма "Бестселлеры" / Best Sellers (США, Канада, 2021) с Майклом Кейном ("Начало", "Убрать Картера", "Тихий американец") и Обри Плаза ("Скотт Пилигрим против всех", "Легион").

В центре сюжета фильма – девушка по имени Люси Скиннер, которая отправляется в тур по стране, чтобы спасти свой издательский дом, который достался ей по наследству. С собой она берет некогда успешного писателя Гарриса Шоу, который давно похоронил свой талант в бутылке. Заинтересовать молодежь книгами – непростая задача, но это еще пол беды. Ведь обуздать невыносимый характер беспробудного пьяницы и капризного писателя оказалось настоящим вызовом.

Также в кинотеатрах покажут военную драму "Метель душ" / Dveselu putenis (Латвия, 2019) на основе реальных событий во время Первой мировой войны, молодежную комедию "Режим героя" / Hero Mode (США, 2021) о юном разработчике видеоигр, семейную комедию "Махнемся телами" / Le sens de la famille (Франция, 2020), анимационный фильм "Мулан: Новая легенда" / Mulan: Heng kong chu shi (Китай, 2020) и фильм ужасов "Ведьмы Блэквуда" / The Unlit (Австралия, 2020).

Киногурманов, тем временем, порадуют ретроспективные показы культовой криминальной драмы "Ненависть" / La haine (Франция, 1995). Именно этот фильм принес широкую известность французскому режиссеру Матье Кассовицу и актеру Венсану Касселю. Картина получила три национальных премии "Сезар", включая за лучший фильм года, и приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу, а также стабильно входит в список 250 лучших фильмов всех времен по версии IMDb.

Фильм рассказывает об одном дне из жизни подростков из периферийного квартала-гетто. События происходят на следующий день после беспорядков, спровоцированных полицейским произволом в отношении арабского подростка Абделя. В ходе беспорядков один из полицейских потерял пистолет. Его нашел один из героев фильма – еврей Винс, не получивший образования и не имеющий возможности устроиться на работу или даже организованно провести досуг. Теперь Винс со своими друзьямя – чернокожим Юбером и арабом Саидом – пускаются бродить по городу с опасной находкой, вызывая подозрения у прохожих и стражей порядка.

Кроме того, киноманам на больших экранах покажут подборку из 10 короткометражек со всего мира в рамках Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов 2021. Особенность фестиваля заключается в том, что его победителей определяют кинозрители, посещающие показы.

Что нового онлайн с 23 сентября

Еще 22 сентября на Disney+ вышел первый эпизод аниме-антологии "Звездные войны: Видения" / Star Wars: Visions (Япония, США, 2021). Всего проект будет состоять из девяти короткометражных фильмов, снятых шестью японскими анимационными студиями (Kamikaze Douga, Twin Engine, Trigger, Kinema Citrus, Production I. G. и Science SARU), каждый из которых рассказывает свои собственные оригинальные истории, основанные на культовой вселенной Звездных войн. Насколько близкими к канону они будут, пока сказать сложно, однако фанатов легендарной саги мультсериал наверняка заинтересует.

Еще одна громкая новинка недели – научно-фантастический сериал "Основание" / Foundation (США, 2021), основанный на одноименном цикле романов Айзека Азимова и стартующий на Apple TV+ с 24 сентября. Зрителям покажут сразу два эпизода.

Разработка сериала началась еще в 2014 году командой HBO, работавшей над "Миром дикого запада", однако через несколько лет проект перешел к Apple. Пресса окрестила сериал одним из самых амбициозных и дорогостоящих сериалов года.

Работу над сериалом поручили Дэвиду Гойеру (сценарист таких фильмов, как "Ворон 2", "Блэйд", "Бэтмен: Начало", "Человек из стали" и еще многих громких голливудских проектов) и Джошу Фридмену (работал над сценариями к фильмам "Война миров" и "Терминатор: Темные судьбы", а также к сериалам "Сквозь снег" и "Изумрудный город").

Действие сериала происходит в Галактической империи, которая охватывает весь Млечный путь. Ученый Гэри Селдон предсказывает гибель этого государства и создает организацию "Основание", которая должна будет после этой катастрофы воссоздать цивилизацию. Это очень злит императора Галактики.

Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис ("Я стреляла в Энди Уорхола", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Шерлок Холмс: Игра теней", а также сериалы "Безумцы", "Корона" и "Чернобыль") и Ли Пейс (трилогия "Хоббит", "Стражи Галактики", "Сумерки. Сага: Рассвет – Часть 2").

На Netflix, тем временем, 24 сентября выйдут все семь эпизодов сверхъестественного веб-сериала "Полуночная месса" / Midnight Mass (США, 2021). Создателем проекта стал Майк Флэнаган, который до этого снял для сервиса еще один успешный хоррор-сериал "Призраки дома на холме".

На этот раз в центре сюжета окажется молодой харизматичный священник, прибывающий на изолированный от остального мира остров. Вскоре местное сообщество сталкивается со сверхъестественными событиями, невероятными чудесами и пугающими предзнаменованиями.

Также 24 сентября на Netflix выйдет драма "Скворец" / The Starling (США, 2021) с Мелиссой МакКарти в главной роли. На этот раз звезде комедий досталась роль женщины Лилли, потерявшей ребенка во время беременности. Пока муж героини лечит душевные травмы в специализированной клинике, Лилли предстоит справиться с последствиями трагедии при помощи бывшего психиатра и ныне врача-ветеринара Ларри, который попутно возьмется решить проблему со скворцом, поселившимся у Лилли в саду. Также в фильме снялись Крис О’Дауд, Кевин Клайн, Тимоти Олифант и другие.

Кроме того, 23 сентября на HBO Max стартует третий сезон сериала по комиксам DC "Роковой патруль" / Doom Patrol (США, 2019-) о команде необычных супергероев. В этом сезоне и без того достойный актерский состав в лице Дайан Герреро, Мэтта Бомера, Брендана Фрэйзера и Тимоти Далтона, пополнила Мишель Гомес ("Доктор Кто", "Леденящие душу приключения Сабрины").

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Марина Григоренко

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