Певица сможет опять самостоятельно распоряжаться своей жизнью и деньгами.

Отец американской певицы Бритни Спирс неожиданно для многих подал в суд заявление о прекращении его опекунства над дочерью.

Об этом сообщает The Guardian.

Джейми Спирс объяснил свое решение тем, что "последние события" поставили под сомнение необходимость в продолжении судебного процесса об опекунстве.

За последние месяцы 39-летняя певица дважды просила суд снять с ее отца обязательства опекуна, называя это оскорбительным для нее лично.

"Как мистер Спирс уже неоднократно говорил, все, чего он хочет, - это лучшее для своей дочери. Если мисс Спирс хочет прекратить опекунство и полагает, что сможет справиться со своей жизнью, мистер Спирс считает, что ей следует получить этот шанс", - заявили адвокаты мужчины.

Якобы наибольшее впечатление на Джейми Спирса произвело то, что его дочь самостоятельно смогла объяснить своему адвокату претензии к отцу.

Читайте такжеОтец Бритни Спирс требует $2 миллиона за отказ от опеки – СМИВ свою очередь, адвокат его дочери заявил, что юристы Бритни Спирс будут добиваться правосудия для ее отца.

Стоит отметить, что Бритни Спирс находится под опекой отца после перенесенной в 2008 году серии нервных срывов. С тех пор Джейми Спирс уже 13 лет распоряжается ее деньгами и недвижимостью. В знак протеста певица с 2018 года отказалась появляться на сцене.

Но в августе мужчина заявил о готовности отказаться от опеки над дочерью.

Следующее судебное заседание по делу об опекунстве над Бритни Спирс назначено на 29 сентября.

Автор: Станислав Кожемякин