"Хеллоуин. Конец", "Максим Оса" и "Черные очки": что посмотреть на выходных

Хэллоуин. Конец / Halloween Ends (США, 2022)

На этой неделе в украинский прокат выходит 13-я и завершающая часть культовой кинофраншизы в жанре слэшер "Хэллоуин".

События фильма будут разворачиваться сразу после предыдущей части "Хэллоуин убивает", вышедшей на экраны осенью 2021 года. Как и в предыдущей части, в центре сюжета окажется первая выжившая жертва маньяка-убийцы Майкла Майерса Лори Строуд из фильма 1978 года в исполнении Джейми Ли Кертис, которая вернулась во франшизу в 2018 году. Бороться с неубиваемым психопатом ей вновь помогут дочь Карен (Джуди Грир) и внучка Эллисон (Энди Метичак). Также в части сцен снимается Ник Кастл, воплотивший на экране Майкла Майерса в фильмах 1978, 2018 и 2021 годов.

Режиссером фильма выступил Дэвид Гордон Грин, который поставил и два предыдущих фильма франшизы.

На данный момент продюсеры франшизы отмечают, что будущий фильм должен завершить слэшер-киносерию "Хэллоуин", которая выходит под руководством Blumhouse Productions. Тем не менее, полностью вероятность продолжения франшизы они не исключают.

Максим Оса: золото Песиголовца (Украина, 2022)

Казацкий фэнтези "Максим Оса: золото Песиголовца", как отмечают его создатели, станет первой в Украине экранизацией комикса. Картина, снятая по мотивам одноименного комикса Ивана Баранько, представляет собой триллер, щедро приправленный казацкими приключениями, детективными элементами и мотивами дарк фэнтези.

События фильма разворачиваются в 1636 году. Польский король платит дань казакам, чтобы предотвратить восстание. Золото везут в кабак Нахмана, где его ждет хорунжий Корсунского полка Максим Оса. Но вместо отряда из пяти бойцов в корчму заворачивает полуживой казак с пустой сумкой. Вместе с ним Оса отправляется на поиски пропавших побратимов и находит их изуродованные тела в глубине леса. Теперь, чтобы спасти свою жизнь и установить истину, Осе придется распутать ведьмацкую паутину и лицом к лицу встретиться с мистическим Песиголовцем.

Режиссером фильма выступил Мирослав Латик, а главные роли в ленте исполнили Василий Кухарский, Ольга Макеева, Владимир Ющенко, Владимир Гурин, Сергей Деньга, Альбина Корж, Анастасия Михальчук и другие.

Другие фильмы в прокате

Также на этой неделе в прокат выйдут романтическая комедия "Любовь напрокат" / Lease on Love (США, 2022), детективный триллер "Решение уйти" / Hyeeojil gyeolsim (Южная Корея, 2022) и семейная приключенческая анимация "Тед-странник: заклятие мумии" / Tad The Lost Explorer and the Emerald Tablet (Испания, 2022).

Черные очки / Dark Glasses (Италия, Франция, 2022)

Это первая за 10 лет режиссерская работа культового итальянского режиссера Дарио Ардженто ("Суспирия", "Кроваво-красное", "Инферно", "Мать слез"), который считается одним из "отцов" поджанра фильмов ужасов "джалло" (обычно, сочетает элементы криминального триллера и эротики, иногда с добавлением мистики).

Фильм рассказывает о проститутке Диане, потерявшей зрение в результате неудачного нападения серийного убийцы. Она работает в шикарных отелях и попутно берет под опеку китайского мальчика, который также когда-то пострадал из-за действий маньяка. Он становится ее "глазами" в реализации опасного плана мести психопату.

Главные роли в фильме исполнили итальянская актриса Илия Пасторелли и дебютант Андреа Чжан. Также одну из ролей второго плана исполняет дочь режиссера Азия Ардженто, которая снялась во многих его предыдущих фильмах ("Травма", "Синдром Стендаля", "Мать слез").

Премьера фильма состоялась 11 февраля на Берлинском кинофестивале, где он получил средние отзывы.

Онлайн он станет доступен 13 октября на Shudder.

Розалина / Rosaline (США, 2022)

14 октября Hulu и Disney+ выпустят романтическую комедию, снятую на основе классической трагедии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Впрочем, в этой интерпретации повествование ведется от имени Розалины – кузины Джульетты.

По сюжету фильма, Ромео проявляет любовный интерес к Розалине, вплоть до тех пор, пока он не встречает Джульетту. Тогда кузина с разбитым сердцем решает сделать все, чтобы испортить отношения влюбленных и вернуть себе Ромео.

Роль Розалины в фильме исполнила Кейтлин Девер, наиболее известная по сериалу "Невероятное" и фильмам "Красивый мальчик" и "Билет в рай". Роль Ромео досталась Кайлу Аллену ("Американская история ужасов: Апокалипсис", "Пиво со вкусом дружбы"), а Джульетты – Изабеле Монер ("Дора и затерянный город", "Милая девушка").

Проклятие Бридж Холлоу / TheCurseofBridgeHollow(США, 2022)

14 октября Netflix выпустит очередную комедию "под Хэллоуин". На этот раз в центре сюжета окажется мужчина, который ненавидит Хэллоуин. Когда злой дух посеет хаос, оживляя жуткие праздничные декорации в их городе, герой вынужден объединиться со своей дочерью-подростком, чтобы спасти ситуацию.

Главные роли в фильме исполнили Марлон Уайнс ("Реквием по мечте", "Очень страшное кино", "Белые ципочки") и Прия Фергюсон ("Очень странные дела"). Также в фильме снялась бывшая участница группы Destiny's Child, певица и актриса Келли Роуленд.

Режиссером фильма выступил американский писатель и режиссер Джефф Вадлоу ("Пипец 2", "Остров фантазий", "Правда или действие").

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

