"Аквамен 2", "Перелет", "Мятежная Луна" и "Маэстро": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходят супергеройский фильм "Аквамен и Затерянное королевство" по комиксам DC, семейный анимационный фильм "Перелет", рождественский мюзикл "Путешествие в Вифлеем", смелая комедия "Секс-терапия" и романтическая комедия "Как влюбиться к Рождеству". Между тем, онлайн выйдет биографическая драма "Маэстро" от Брэдли Купера с ним же в главной роли и фантастический экшн "Мятежная Луна" от Зака Снайдера. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Аквамен и Затерянное королевство

Aquaman and The Lost Kingdom (США, 2023, супергерой/боевик/фантастика)

События фильма происходят через несколько лет после финала первой части. Теперь Артур Карри – новый король Атлантиды. Однако старые враги возвращаются, желая уничтожите все дорогое для Аквамена – и теперь чтобы дать бой безумному пирату по прозвищу Черная Манта, королю Атлантиды придется объединить силы со своим сводным братом Ормом Мариусом, с которым у него не самые лучшие отношения, а также разгадать тайну Затерянного королевства.

В новом фильме к своим ролям вернулись Джейсон Момоа (Артур Карри / Аквамен), Эмбер Херд (принцесса Мэра), Уиллем Дефо (Нуйдис Вулко), Патрик Уилсон (Орм Мариус / Повелитель Океана), Дольф Лундгрен (король Нерей), Николь Кидман (королева Атланна), Темуэр Моррисон (Томас Карри), Ягья Абдул-Матин II (Дэвид Кейн / Черная Манта) и Рэндалл Парк (доктор Стивен Шин), с которыми зрители уже познакомились в первом фильме.

Среди новичков франшизы – датский актер Пилу Асбек ("Игра престолов", "Призрак в броне", "Оверлорд"). Кого именно он сыграет – пока неизвестно. Также в фильме впервые появится персонаж Каршон в исполнении Индии Мур, а роль первого короля Атлантиды – Атлана – сыграл Винсент Риган ("Троя", "300 спартанцев").

Режиссером фильма выступил Джеймс Ван, который также снял первого "Аквамена". Кроме того, он известен как создатель одних из самых успешных хоррор-франшиз в истории – "Пила", "Астрал" и "Заклятие".

По слухам, в фильме будет как минимум одна сцена после титров.

Перелет

Migration (США, Франция, Канада, 2023, комедия/приключения/семейный/анимация)

Этот мультфильм рассказывает о семье диких уток, которые отправляются в отпуск всей своей жизни и пытаются мигрировать из Новой Англии через Нью-Йорк на Ямайку.

Создала "Перелет" легендарная студия Illumination, на счету которой такие хиты, как "Миньоны", "Гадкий я", "Пой" и "Секреты домашних животных". Снял фильм французский аниматор Бенжамин Реннер, который до этого срежиссировал хитовый в Европе мультфильм "Большой злой лис и другие истории".

Премьера фильма состоялась в октябре 2023 года на View Conference в Италии, где он получил положительные отзывы. Так, сейчас его оценка на IMDb составляет 7,1 балл из 10.

Путешествие в Вифлеем

Journey to Bethlehem (США, 2023, приключения/семейный/мюзикл)

Этот яркий фильм-мюзикл в оригинальной манере расскажет историю о рождении Иисуса Христа, соединив в себе классические рождественские мотивы с юмором, верой и потрясающими хитами.

Роль царя Ирода в фильме исполнил Антонио Бандерас ("Интервью с вампиром", "Отчаянный", "Четыре комнаты", "Маска Зорро").

Режиссером фильма выступил шведский музыкальный продюсер и режиссер Адам Андерс, который в частности является соавтором хита Backstreet Boys "More Than That". Также он работал над музыкальными франшизами "Рок-лагерь", "Ханна Монтана" и "Хор". "Путешествие в Вифлеем" станет для него режиссерским дебютом.

Премьера фильма состоялась в ноябре 2023 года. В настоящее время его рейтинг на IMDb составляет 6,2 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 73% одобрения критиков и аж 94% зрителей.

Секс-терапия

Le syndrome des amours passées (Франция, 2023, комедия/драма/романтика)

В центре сюжета – молодая пара Реми и Сандра. Они любят друг друга, однако что-то мешает им иметь ребенка. Препятствием оказывается так называемый "Синдром прежней любви". Преодолеть его можно лишь одним путем – еще раз заняться сексом с бывшими партнерами и партнершами. Это становится проблемой: двое близких не только проверят отношения на прочность, но и попытаются затащить в постель тех, кого раньше избегали.

Снял эту "Секс-комедию" режиссерский дуэт Рафаэля Бальбони и Энн Сиро, который до этого поставил комедийную драму "Безумно живые" (2020), получившую приз зрительских симпатий на Киевском кинофестивале "Молодость 2021".

Мировая премьера "Секс-терапии" состоялась в программе "Неделя критики" нынешнего Каннского кинофестиваля. В рецензии американского еженедельника Variety лента названа "милой и причудливой комедией", а французское издание Premiere описало картину как "сладкое безумие".

В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 6,5 баллов из 10.

Как влюбиться к Рождеству

How to Fall in Love by Christmas (Канада, 2023, комедия/романтика)

Главная героиня фильма – писательница, ставшая генеральным директором модного бренда, которая теперь должна объединиться с конкурентами для спасения своей компании. Чтобы завоевать расположение аудитории, она должна написать колонку о том, как влюбиться до Рождества. Помогать ей в этом будет очаровательный и красивый фотограф.

Главную роль в фильме сыграла звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" Тери Хетчер, также известная по фильмам "Завтра не умрет никогда" и "Дети шпионов".

Премьера фильма состоялась в ноябре 2023 года и он получил довольно неплохие реакции от зрителей. Так, в настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил аж 73% одобрения от зрителей.

Маэстро

Maestro (США, 2023, биография/драма/музыка)

Этот биографический фильм рассказывает историю любви знаменитого американского дирижера-композитора Леонарда Бернштейна, автора оригинального мюзикла "Вестсайдская история", и актрисы Фелиции Монтеалегре Кон Бернстайн.

Снял фильм голливудский актер Брэдли Купер ("Мальчишник в Вегасе", "Области тьмы", "Мой парень – псих", "Американский снайпер"), для которого это уже не первая режиссерская работа – его дебютный фильм "Звезда родилась" с Леди Гагой был тепло воспринят как критиками, так и зрителями, а также получил целый ряд престижных наград и номинаций, в том числе на "Оскар" и "Золотой глобус".

Также Купер исполнил главную роль в фильме. Его партнершей на съемочной площадке стала Кэри Маллиган ("Драйв", "Стыд", "Великий Гетсби", "Перспективная девушка"). Также в фильме сыграли Джереми Стронг (сериал "Наследники", фильмы "Игра на понижение", "Джентльмены"), Мэтт Бомер (сериалы "Белый воротничок", "Американская история ужаса", "Роковой патруль", "Грешники"), Майя Хоук (сериал "Очень странные дела", фильмы "Город астероидов", "Однажды в... Голливуде") и другие.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2023 года, где он получил положительные отзывы критиков. Также у "Маэстро" четыре номинации на "Золотой глобус".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,3 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 89% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 78 баллов из 100, а широкая аудитория – в 6,7 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix 20 декабря 2023 года.

Мятежная Луна: Часть 1 – Дитя Огня

Rebel Moon: Part One – A Child of Fire (США, 2023, фантастика/приключения/экшн)

События фильма разворачиваются во вселенной, контролируемой коррумпированным правительством Матери-Мира. Силы Империума, армии репрессивного правительства под командованием регента Бализария, угрожают мирной колонии на Луне Велдт. Бывший член Империума Кора, ищущая искупления за свое прошлое, ставит перед собой задачу нанять воинов со всей галактики, чтобы противостоять силам Матери-Мира, прежде чем они вернутся на планету.

Главные роли в фильме исполнили София Бутелла ("Kingsman: Секретная служба", "Стартрек: За пределами Вселенной", "Экстаз"), Чарли Ханнем ("Король Артур: Легенда меча", "Джентельмены"), Джимон Хонсу ("Кровавый бриллиант", "Шазам!"), Михиль Хаусман (сериалы "Игра престолов", "Призраки дома на холме"), Рэй Фишер ("Лига Справедливости Зака Снайдера", сериал "Настоящий детектив"), Пе Ду На ("Облачный атлас", сериал "Восьмое чувство"), Клеопатра Коулмен ("В тени Луны", "Безграничный бассейн"), Стаз Нейр (сериалы "Игра престолов", "Супергерл"), Джена Мэлоун ("Запрещенный прием", франшиза "Голодные игры"), Эд Скрейн ("Дэдпул", сериал "Игра престолов"), Фра Фи ("Отверженные", сериал "Соколиный глаз") и Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Дракула", "Отец").

Режиссером фильма выступил Зак Снайдер ("Рассвет мертвецов", "Человек из стали", "Лига справедливости", "Армия мертвецов").

Первая "Мятежная луна" вышла в ограниченный прокат в США за неделю до релиза онлайн и получила противоречивые отзывы – критики разнесли его в пух и прах, а вот зрителям скорее понравилось. Так, сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 23% одобрения критиков против 73% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 32 балла из 100 ("в целом отрицательные отзывы"), а широкая аудитория – в 6,4 балла из 10 ("в целом положительные отзывы").

Для всех зрителей фильм станет доступен на Netflix 22 декабря 2023 года. Вторая часть фильма под названием "Мятежная Луна: Часть 2 – Оставляющая шрамы" (Rebel Moon: Part Two – The Scargiver) станет доступна с 19 апреля 2024 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы декабря 2023 года – на этой неделе на Disney+ стартуют фэнтези-сериал "Перси Джексон и Олимпийцы" и второй сезон супергеройского анимационного фильма "А что если...?" по комиксам Marvel, а на Peacock состоится премьера второго сезона криминального сериала-антологии "Доктор Смерть". Между тем, на Netflix выйдет первый сезон южно-корейского хоррор-сериала "Создание Кенсона".

Марина Григоренко