"Анатомия падения", "Выживут только любовники" и "Щедрик": что нового в кинотеатрах и онлайн

На этой неделе в украинский прокат выходят фильм-победитель Канн 2023, юридическая драма "Анатомия падения", вторая часть костюмированного приключенческого экшна "Три мушкетера" и еще несколько новинок. Киногурманов же порадуют ретроспективные показы стильного романтического хоррора "Выживут только любовники" от режиссера Джима Джармуша. Тем временем, онлайн выйдут украинская историческая драма "Щедрик", мультфильм "Побег из курятника 2" и рождественский комедийный экшн "Семейный план". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Анатомия падения

Anatomie d'une chute (Франция, 2023, триллер/драма/криминал)

В центре сюжета ленты – писательница Сандра, которая живет со своим мужем и сыном с нарушениями зрения во Французских Альпах. Когда мужчина таинственным образом умирает, женщину обвиняют в убийстве. Она всячески отрицает вину, но следствие открывает все больше подозрительных обстоятельств их семейной жизни. И даже у сына появляются сомнения в невиновности матери.

Главную роль в "Анатомии падения" исполнила одна из лучших европейских актрис современности немка Сандра Гюллер ("Тони Эрдман", "Между рядами", "Мюнхен", "Зона интересов"), которая за свою работу в фильме уже собрала целый ряд престижных наград. В частности, в минувшие выходные ее признали лучшей европейской актрисой года.

В общем, "Анатомия падения" уже успела заработать славу одного из лучших фильмов года. В мае 2023 года фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля 2023, и таким образом его режиссер Жюстин Трие стала лишь третьей в истории женщиной, одержавшей победу на главном кинофестивале мира за всю его 84-летнюю историю.

Также фильм стал настоящим триумфатором нынешней премии Европейской киноакадемии – он получил целых шесть наград.

Кроме того, "Анатомия падения" попала в топ-5 лучших фильмов года по версии IMDb.

В настоящее время рейтинг фильма На IMDb составляет 7,9 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 91% одобрения от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 86 баллов из 100 с пометкой "Обязательное к просмотру", а широкая аудитория – в 8,1 балл из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

Три мушкетера: Миледи

Les trois mousquetaires: Milady (Франция, 2023, приключения/боевики)

Фильм является второй частью кинодилогии, созданной по мотивам романа Александра Дюма "Три мушкетера" – первый фильм "Три мушкетера: Д'Артаньян" вышел весной 2023 года. Обе части снял французский режиссер Мартен Бурбулон ("Эйфель", "Развод по-французски").

На этот раз Д'Артаньян будет вынужден объединить усилия с Миледи, чтобы спасти Констанцию, которую похитили на его глазах. Но когда была объявлена война и Атос, Портос и Арамис уже ушли на фронт, ужасная тайна из прошлого начала разрушать все старые союзы. По мере того как король все больше и больше попадает под контроль кардинала Ришелье, д'Артаньян и мушкетеры становятся последними бастионами перед хаосом. Их, вовлеченных в заговор, судьба ставит перед ужасным вопросом: придется ли им пожертвовать теми, кого они любят, чтобы завершить свою миссию?

Как и в первой части, роль Миледи исполнила Ева Грин ("Мечтатели", "Последняя любовь на Земле", "Мрачные тени", "Дом странных детей Мисс Сапсан"). К роли д'Артаньяна вернулся Франсуа Сивиль ("Он и она"), Венсан Касель ("Доберман", "Необратимость", "Транс") снова сыграл Атоса, Ромен Дюрис ("Эйфель", "Царство животных") – Арамиса, а Пио Мармай ("Нежность", "Что-то не так с тобой") – Портоса. Луи Гаррель ("Мечтатели", "Молодой Годар") повторил роль короля Людовика XIII, Вики Крипс ("Плохой сосед", "Корсаж") – королевы Анны Австрийской, а Эрик Руф ("Офицер и шпион") – кардинала Ришелье. Джейкоб Форчун-Ллойд (сериалы "Тела", "Ход королевы") снова сыграл герцога Бекингема, а Лина Кудри ("Французский вестник") – Констанцию.

Премьера фильма состоялась в ноябре 2023 года на фестивале Varilux de Cinema Francês в Рио-де-Жанейро и он получил довольно неплохие отзывы. В настоящее время рейтинг фильма На IMDb составляет 7,5 баллов из 10.

Выживут только любовники

Only Lovers Left Alive (США, 2013, ужасы/мелодрама/драма)

В центре сюжета этого очень стильного фильма – двое утонченных вампиров-аристократов Адам и Ева, которые влюблены друг в друга уже много веков. Они не убивают людей ради еды, а вместо этого наслаждаются вечностью – проводят время вдвоем, пишут музыку и медитируют. Однако все меняется с приездом младшей сестры Евы Авы – вампирши, так и не сумевшей обуздать свою дикость.

Главные роли в фильме исполнили обладательница премии "Оскар" Тильда Суинтон ("Орландо", "Пляж", "Доктор Стрэндж", "Суспирия") и звезда Marvel Том Хиддлстон (франшиза "Тор", сериал "Локи").

Также в ленте сыграли Миа Васиковская ("Алиса в стране чудес", "Клуб Зеро"), Джон Херт (франшиза "Гарри Поттер", "Чужой", "Меланхолия"), Джефри Райт ("Бэтмен" Мэтта Ривза, франшиза "Голодные игры"), Антон Ельчин ("Звездный путь", "Ночь страха") и другие.

Режиссером фильма выступил пятикратный призер Каннского кинофестиваля Джим Джармуш ("Мертвец", "Патерсон", "Ночь на земле").

Саундтрек к фильму получил награду на Каннском кинофестивале 2013 года, где состоялась его мировая премьера. Его написал голландский композитор-минималист Йозеф ван Виссем. Также в фильме звучит музыка группы Джима Джармуша SQÜRL и ливанской исполнительницы Ясмин Хамдан.

В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 7,2 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 75% зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 79 баллов из 100, а широкая аудитория – в 7,5 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Плохие гномы. Рождественский погром

There's Something in The Barn (США, Финляндия, Норвегия, 2023, комедия)

В центре сюжета фильма – семья, которая наконец собралась на праздники в сказочную заснеженную Норвегию, чтобы провести лучшие дни года в уютном домике. Отец решил украсить все вокруг праздничной иллюминацией, девушки – подготовить музыку для зажигательных танцев, а младший сын – исследовать заброшенный амбар. Однако неожиданно выяснилось, что там живут амбарные гномы – милые создания, у которых однако есть перечень строгих правил: никакого яркого света, никаких громких звуков и никаких перестановок.

Режиссером фильма выступил Магнус Мартенс, который до этого работал над сериалами "Бойтесь ходячих мертвецов", "Люк Кейдж", "Банши" и другими.

В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 5,7 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 78% одобрения от критиков и 56% от зрителей.

Идеальная иллюзия

Perfetta illusione (Италия, 2022, мелодрама)

Главный герой фильма Тони работает в спа-салоне и готовится к продвижению по службе, но его увольняют из-за недоразумения. Он решает скрыть это от своей жены и случайно встречает молодую и богатую Кьяру, которая предлагает устроить его в художественную галерею. Тони всегда мечтал стать художником и теперь должен решить, на что онготов для исполнения мечты, ведь у Кьяры на него свои планы.

В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 6,2 балла из 10.

Щедрик

Carol of the Bells (Украина, Польша, 2022, драма/исторический)

События фильма разворачиваются в начале Второй мировой войны, а в центре сюжета – три семьи, которые живут под одной крышей. Украинская, еврейская и польская семьи одинаково ощутили на себе притеснения как Третьего Рейха, так и карательного режима СССР. В безысходности порабощения украинская семья принимает к себе детей, родители которых стали жертвами оккупантов, и самоотверженно оберегает их, как собственную дочь Ярославу. Девочка больше всего мечтает примирить весь мир благодаря украинскому "Щедрику", который пытаются стереть из ее памяти. Но слова праздничной песни ведут к свету в сплошном мраке немецкого и советского порабощения.

Режиссером фильма выступила Олеся Моргунец-Исаенко ("Депортация 44-46", "Грубешовская операция"), а главные роли в фильме исполнили Яна Королева, Полина Громова, Евгения Солодовник, Кристина Ушицкая, Йоанна Опозда, Андрей Мостренко, Томаш Собчак и другие.

Фильм был готов к выпуску еще в 2021 году, а его мировая премьера состоялась в марте 2022 года. После этого лента проехалась по ряду кинофестивалей, а в широкий украинский прокат вышла лишь в январе 2023 года.

Сейчас у "Щедрика" на IMDb довольно высокая оценка 8 баллов из 10.

Фильм станет доступен в украинском сегменте Netflix с 13 декабря 2023 года.

Побег из курятника: Рассвет наггетсов

Chicken Run: Dawn of the Nugget (США, Великобритания, Франция, 2023, комедия/приключения/анимация)

Фильм является продолжением одноименной популярной анимационной комедии 2000 года. Успешно совершив опасный побег с фермы миссис Твиди, курица Джинджер наконец осуществила свою мечту – мирный остров-убежище для всей стаи курочек, вдали от опасностей человеческого мира. Но вернувшись на материк, все куриное племя сталкивается с новой ужасной угрозой.

Главных героев в фильме озвучили Тэнди Ньютон ("Мир Дикого Запада"), Захари Ливай ("Шазам!") и Белла Рамзи ("Игра престолов", "Последние из нас").

Режиссером фильма выступил Сэм Фелл ("Смывайся", "Приключения Десперо", "Паранорман").

Премьера фильма состоялась 14 ноября 2023 года на BFI London Film Festival, он получил скорее положительные отзывы.

В настоящее время рейтинг фильма На IMDb составляет 7,3 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения критиков и 88% зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 62 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Для украинской аудитории фильм станет доступен на Netflix с 15 декабря 2023 года.

Семейный план

The Family Plan (США, 2023, боевик/комедия)

Главный герой фильма Дэн Морган – на вид обычный семьянин, но когда-то он был самым страшным убийцей в мире. Когда его прошлое наконец настигает его, Дэн берет свою семью в "путешествие" в Лас-Вегас, чтобы он мог противостоять человеку, который хочет его смерти, пытаясь сохранить свою старую жизнь в секрете от жены и детей.

Главные роли в фильме исполнили Марк Уолберг ("Ночи в стиле буги", "Отступники", "Неизведанное", франшиза "Трансформеры") и Мишель Монахан (франшиза "Миссия невыполнима", сериал "Настоящий детектив").

Фильм станет доступен на Apple TV+ с 15 декабря 2023 года.

Марина Григоренко