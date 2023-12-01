Топ-9 сериалов декабря 2023: "Перси Джексон и Олимпийцы", "Берлин" и финал "Короны"

В декабре состоятся премьеры фэнтези сериала "Перси Джексон и Олимпийцы", хоррора "Создание Кенсона" и фильма-ограбления "Берлин", являющегося приквелом "Бумажного дома". Кроме того, выйдут новые сезоны сериалов "Доктор Смерть", "А что если...?" и "Ричер", а еще финал "Короны". Об этих и других сериалах месяца читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов декабря 2023 года – как новых, так и продолжений проектов предыдущих лет.

Милый дом

Sweet Home (Южная Корея, Netflix, ужасы, 2 сезон, премьера – 1 декабря)

После неожиданной семейной трагедии молодой парень покидает родной дом и переезжает в квартиру. Вскоре там начинают появляться монстры. Люди в квартире оказываются в ловушке внутри здания, понимая, что монстры повсюду снаружи. Главный герой и другие жители прячутся внутри здания в надежде выжить как можно дольше.

Главную роль в сериале играет южнокорейский актер Сон Кан, известный как "сын Netflix", поскольку большинство его сериалов доступны именно на этой платформе.

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Кровавое побережье

Bloodcoast (Франция, Netflix, криминал/драма, 1 сезон, премьера – 6 декабря)

В центре сюжета сериала – опальный капитан полиции, который вместе со своей смелой командой и новобранцем с личными мотивами бросают вызов торговцу наркотиками, решившему подмять под себя Марсель.

Создал сериал бывший полицейский и номинант на премию "Сезар" Оливье Маршаль ("Набережная Орфевр, 36").

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все из которых выйдут одновременно.

Корона

The Crown (Великобритания, США, Netflix, история/драма/биография, 2 часть 6 сезона, премьера – 14 декабря)

Финальный сезон популярного сериала расскажет о жизни и правлении британской королевы Елизаветы II в период с 1997 по 2005 год. В частности, будут охвачены такие знаковые исторические события, как премьерство Тони Блэра, смерть принцессы Дианы, ранние отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также свадьба принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.

В шестом сезоне к роли королевы Елизаветы II вернулась Имельда Стонтон, которая уже воплотила ее образ в пятом сезоне. Джонатан Прайс снова сыграл мужа королевы принца Филиппа, Доминик Уэст – принца Чарльза, а Элизабет Дебики повторила роль принцессы Дианы. Между тем, Эд Маквей и Мег Беллами впервые воплощают на экране образы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Шестой сезон "Короны" разделен на две части – первые четыре эпизода вышли 16 ноября 2023 года, а остальные шесть станут доступны 14 декабря этого же года.

Ричер

Reacher (США, Prime Video, боевик/триллер, 2 сезон, премьера – 15 декабря)

Сериал представляет собой экранизацию популярных полицейских романов The Killing Floor о бывшем майоре армейской военной полиции, которого арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой сам берется за поиски киллера. Сериал является перезапуском боевиков с Томом Крузом.

На этот раз Джека Ричера играет Алан Ричсон, известный по сериалам "Тайны Смолвиля" и "Титаны".

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых будут транслироваться одновременно, а остальные будут выходить один раз в неделю с финалом 19 января 2024 года.

Перси Джексон и Олимпийцы

Percy Jackson and the Olympians (США, Disney+, фэнтези/приключения/семейный, 2 сезон, премьера – 20 декабря)

Сериал, основанный на одноименной серии книг писателя Рика Риордана, предшествовавшей серии "Герои Олимпа", рассказывает о подростке-полубоге Перси Джексоне, который ведет квест по Америке, чтобы предотвратить войну между олимпийскими богами.

Главную роль в сериале сыграл Уокер Скобелл, которого до этого можно было видеть в фильме "Проект "Адам". Также в шоу задействованы реслер Адам Коупленд, комикеса Меган Маллалли, звезда "Джона Вика"Лэнс Реддик и Тоби Стивенс, известный по сериалу "Черные паруса".

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – один раз в неделю с финалом 31 января 2024 года.

Доктор Смерть

Dr. Death (США, Peacock, криминал/драма, 2 сезон, премьера – 21 декабря)

Сериал снят в формате антологии, поэтому второй сезон будет описывать совсем другую историю. Теперь в центре сюжета будет швейцарско-итальянский хирург и ученый Паоло Маккиарини, занимавшийся регенеративной медициной. Его пациенты получали тяжелые осложнения и умирали, однако он публиковал ложные сведения об их состоянии.

Главную роль во втором сезоне исполнил венесуэльский актер Эдгар Рамирес ("Круиз по джунглям", сериал "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений").

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

А что как...?

What If...? (США, Disney+, анимация/супергероика, 2 сезон, премьера – 22 декабря)

Этот мультсериал продолжит показывать, что было бы, если бы ключевые события киновселенной Marvel с самого начала развивались бы по-другому: Пегги Картер приняла бы сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса, Т'Чалла был бы похищен с Земли вместо Питера Куилла, а Эрик Киллмонгер – был бы выбран Черной Пантерой. При этом все эпизоды шоу объединены одним персонажем – Уату, которого озвучивает Джеффри Райт. Он является представителем внеземной расы Наблюдателей, который присматривает за Мультивселенной и иногда вмешивается в происходящие в ней события.

Большинство персонажей мультсериала озвучивают те же актеры, которые играли их в фильмах Marvel, в том числе Майкл Б. Джордан, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Джереми Реннер, Марк Руффало, Себастиан Стэн, Хейли Этвелл, Доминик Купер, Карен Гиллан и многие другие.

Второй сезон сериала будет состоять из девяти коротких эпизодов, которые будут выходить по одному в день до 30 декабря.

Существо Кенсона

Gyeongseong Creature (Южная Корея, Netflix, ужасы, 1 часть 1 сезона, премьера – 22 декабря)

События сериала происходят в 1945 году. В мрачном колониальном Сеуле предприниматель и детектив борются за выживание и сталкиваются с чудовищем, порожденным человеческой жадностью.

Главную роль в сериале исполняет Пак Со Джун, которого наш зритель мог видеть в роли принца Яна в недавних "Марвелах". Компанию ему составила актриса и модель Хан Со Хи, известная по сериалу "Мое имя".

Первый сезон сериала будет разделен на две части: первые семь эпизодов выйдут 22 декабря, а остальные три – 5 января 2024 года. Также уже известно, что у сериала будет второй сезон.

Берлин

Berlin (Испания, Netflix, криминал/драма, 1 сезон, премьера – 29 декабря)

Сериал является приквелом хита "Бумажный дом" и рассказывает об одном из его главных персонажей – грабителе Андресе де Фонойосе по прозвищу "Берлин".

До событий основного сериала Берлин собирает команду в Париже, чтобы совершить одно из самых амбициозных ограблений – украсть драгоценности стоимостью 44 миллиона евро всего за одну ночь.

Берлина в новом сериале играет уже хорошо известный по этой роли Педро Алонсо. Также из оригинального сериала в шоу будут задействованы персонажи Ракель Мурильо "Лиссабон" в исполнении Ициар Итуньо и Алисия Сиерра в исполнении Найви Нимри.

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

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Марина Григоренко