Марина Григоренко
"Фантастические твари 3" наконец выходят в украинский прокат / фото Warner Bros. Pictures

"Фантастические твари 3" без Джонни Деппа и мультфильм "Плохие парни": что в кино с 26 мая

08:13, 26.05.2022
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Постепенно по всей Украине возобновляют работу все больше кинотеатров, а потому 26 мая в украинский прокат выходят сразу три новинки – зрелищный фэнтези "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", семейная анимация "Плохие парни" и триллер "Панама" с Мелом Гибсоном. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Какие фильмы показывают в кинотеатрах Украины с 26 мая

На этой неделе украинских киноманов на "больших экранах" ждут три премьеры в разных жанрах.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора / Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (США, Великобритания, 2022)

Третья часть приквела серии фильмов о Гарри Поттере, фэнтези-драма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" вышла в мировой прокат в апреле 2022 года, и уже обзавелась смешанными отзывами критиков. Тем не менее, это не помешало ей стать одним из самых кассовых фильмов года. Так что, возможно, не стоит сбрасывать фильм со счетов – по крайней мере, красивая картинка и потрясающий актерский состав вам гарантированы.

На этот раз магу-зоологу Ньюту Саламандеру вместе с его верными друзьями и молодым Альбусом Дамблдором предстоит вновь сразиться с темным волшебником Геллертом Грин-де-Вальдом и его приспешниками.

Главные роли в фильме исполнили Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Мадс Миккельсен (который заменил Джонни Деппа в роли Грин-де-Вальда), Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Эзра Миллер и другие.

Режиссером фильма выступил Дэвид Йейтс, который снял предыдущие две части "Фантастических тварей" и четыре последние части фильмов о Гарри Поттере. В основу фильму лег сценарий Джоан Роулинг в соавторстве со Стивом Клоузом.

Также стоит учесть важный нюанс – из-за накладок с возможностью полноценно озвучить фильм в условиях войны, "Фантастические твари 3" будут транслироваться в кинотеатрах страны только на английском языке с украинскими субтитрами.

Плохие парни / The Bad Guys (США, Австралия, 2022)

Эта анимационная приключенческая комедия от DreamWorks Animation на самом деле не имеет ничего общего с одноименной серией фильмом с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Действие мультфильма "Плохие парни" происходит в мире, где сосуществуют люди и антропоморфные животные, а в центре сюжета – группа животных-членов преступной группировки, известной изощренностью своих преступлений и умением избегать правосудия. Однако внезапно лидер банды обнаруживает, что ему нравится совершать добрые поступки.

Режиссером фильма выступил французский аниматор Пьер Перифель, в разной мере приложивший руку к созданию таких мультфильмов, как "Монстры против пришельцев", "Шрек навсегда" и "Кунг-фу панда 2". Однако именно "Плохие парни" стали его полноправным режиссерским дебютом.

Интересно, что сосценаристом мультфильма стал Итан Коэн из оскароносного дуэта братьев Коэнов, которые в прошлом году объявили о желании поработать отдельно после почти 30 лет совместного творчества.

Фильм вышел в мировой прокат в марте 2022 года, и отметился положительными отзывами критиков. Также он пришелся по вкусу широкой аудитории, собрав при этом внушительную "кассу". Картину рекомендуют к семейному просмотру, а также тем, кто не против пробудить своего внутреннего ребенка, порадовав себя веселым, динамичным и качественным зрелищем.

Панама / Panama (США, Пуэрто-Рико, 2022)

Еще одна новинка недели в украинских кинотеатрах – экшн-триллер "Панама" с Мелом Гибсоном ("Храброе сердце", "Безумный Макс", "Смертельное оружие") и Коулом Хаузером ("Двойной форсаж", "Йеллоустон") в главных ролях.

В центре сюжета фильма – бывший морской пехотинец, который отправляется по контракту в Панаму, чтобы завершить соглашение о вооружении. В процессе он оказывается втянутым во вторжение США в Панаму, и получает важный урок по поводу истинной природы политической власти.

Режиссером фильма выступил Марк Невелдайн, ранее снявший такие фильмы, как "Адреналин", "Геймер" и "Призрачный гонщик 2". Впрочем, его новая работа была безжалостно разгромлена критиками, да и зрителям не очень "зашла".

Какие кинотеатры сейчас работают в Киеве

С каждой неделей в Киеве открывается все больше кинотеатров, и на данный момент количество открытых в столице кинотеатров уверенно приближается к 20 в разных районах города. Буквально на днях в столице заработали коммунальные кинотеатры.

Разумеется, кинотеатры работают и в других городах Украины, где это возможно.

При этом набор фильмов в разных кинотеатрах может отличаться, в том числе в зависимости от их формата.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

С возвращением больших премьер украинские кинотеатры начали постепенно увеличивать количество сеансов в день. При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

В то же время, кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться к ближайшему бомбоубежищу. Вопрос возобновления сеанса каждый кинотеатр решает по-своему, однако самая популярная практика такая: если тревога меньше получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс. Советуем уточнять этот вопрос по каждому конкретному кинотеатру.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в кинотеатрах в прошлые недели, а также главные сериалы мая 2022 года.

Марина Григоренко

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