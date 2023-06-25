Ежегодно 25 июня все украинские таможенники отмечают свой профессиональный праздник.

Представители этой важной профессии обеспечивают безопасность государственной границы и проверят ввозимый в страну груз. А во время войны ценность их работы возросла ещё сильнее, ведь сейчас охранять границу важно, как никогда.

День таможенника - история праздника

Таможенная служба независимой Украины была сформирована 25 июня 1991 года указом Верховном Рады "Закон о таможенном деле в Украине". Но посвященный таможенникам профессиональный праздник был основан лишь в 2012 году указом президента. В этот день таможенники получают награды и премии, устраивают корпоративы и принимают поздравления от родных.

Поздравления с Днем таможенника в стихах

Таможенный контроль конечно важен,

Видео дня

Ведь без него б нас хаос подстерег.

А так порядок на границе,

Безусловно, грамотно налажен.

Я поздравляю все сотрудников таможенных структур,

Желаю им улыбок, здравия и счастья.

Чтоб каждый день им радость приносил,

И чтоб не поджидали их ненастья.

***

В Украину даже мышка

Без разрешенья не проскочит,

Работник храбрый, даже слишком,

Все пропуска проверит, точно!

Тебе, таможенник, желаю,

Чтоб будни проходили гладко,

И пусть никто не нарушает

Законом данного порядка.

***

Границу охранять довольно тяжело,

Со всех сторон угрозы, провокации,

Желаю, чтоб в делах тебе везло,

Чтоб радовали высотой тебя финансы.

Чтобы все беды только стороной,

Чтобы проблемы мимо проходили,

Чтоб счастье теплою волной,

Тебя с ног до головы накрыло.

***

Таможня Украины начеку -

Куда и кто идет без разрешенья

И что везет с собою в сумке на боку,

Наркотики иль что еще из запрещенья?

Давайте вас поздравим мы

И стишок прочтем об этом,

Чтоб в каждый день любой зимы

Вам было тут тепло, как летом.

Поздравления с днем таможенника в прозе

Дорогой таможенник! Ты - человек, который справится с любым контрабандистом, проверит любой документ и возьмет пошлину с каждого! Выполняй свой долг честно, и удача, любовь и благополучие тебе обязательно улыбнется.

***

Уважаемые таможенники, поздравляем с профессиональным праздником! Желаем вам спокойной работы, благополучной жизни и роста достатка! Пусть решительный настрой и ответственное выполнение службы Вас поднимает по карьерной лестнице, а страна безмерно гордится и благодарит!

***

***

Поздравляю с Днём таможенника и от души желаю не терять бдительности на своём посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, желаю не знать усталости и уныния, желаю успехов в работе и удачи на жизненном пути.

***

Дорогие наши таможенники! Вы - люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком, хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу вашей души переходило лишь только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло. С праздником!

***

Поздравляем работников таможни с профессиональным праздником! Желаем мира и добра, спокойствия, благополучия, достатка, крепкого здоровья. Каждый день вы проявляете решительность, выносливость, вы ведете постоянный самоконтроль. Спасибо вам за ваш труд!

С Днем таможенника - картинки и открытки

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