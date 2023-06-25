Представители этой важной профессии обеспечивают безопасность государственной границы и проверят ввозимый в страну груз. А во время войны ценность их работы возросла ещё сильнее, ведь сейчас охранять границу важно, как никогда.
День таможенника - история праздника
Таможенная служба независимой Украины была сформирована 25 июня 1991 года указом Верховном Рады "Закон о таможенном деле в Украине". Но посвященный таможенникам профессиональный праздник был основан лишь в 2012 году указом президента. В этот день таможенники получают награды и премии, устраивают корпоративы и принимают поздравления от родных.
Поздравления с Днем таможенника в стихах
Таможенный контроль конечно важен,
Ведь без него б нас хаос подстерег.
А так порядок на границе,
Безусловно, грамотно налажен.
Я поздравляю все сотрудников таможенных структур,
Желаю им улыбок, здравия и счастья.
Чтоб каждый день им радость приносил,
И чтоб не поджидали их ненастья.
***
В Украину даже мышка
Без разрешенья не проскочит,
Работник храбрый, даже слишком,
Все пропуска проверит, точно!
Тебе, таможенник, желаю,
Чтоб будни проходили гладко,
И пусть никто не нарушает
Законом данного порядка.
***
Границу охранять довольно тяжело,
Со всех сторон угрозы, провокации,
Желаю, чтоб в делах тебе везло,
Чтоб радовали высотой тебя финансы.
Чтобы все беды только стороной,
Чтобы проблемы мимо проходили,
Чтоб счастье теплою волной,
Тебя с ног до головы накрыло.
***
Таможня Украины начеку -
Куда и кто идет без разрешенья
И что везет с собою в сумке на боку,
Наркотики иль что еще из запрещенья?
Давайте вас поздравим мы
И стишок прочтем об этом,
Чтоб в каждый день любой зимы
Вам было тут тепло, как летом.
Поздравления с днем таможенника в прозе
Дорогой таможенник! Ты - человек, который справится с любым контрабандистом, проверит любой документ и возьмет пошлину с каждого! Выполняй свой долг честно, и удача, любовь и благополучие тебе обязательно улыбнется.
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Уважаемые таможенники, поздравляем с профессиональным праздником! Желаем вам спокойной работы, благополучной жизни и роста достатка! Пусть решительный настрой и ответственное выполнение службы Вас поднимает по карьерной лестнице, а страна безмерно гордится и благодарит!
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Поздравляю с Днём таможенника и от души желаю не терять бдительности на своём посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, желаю не знать усталости и уныния, желаю успехов в работе и удачи на жизненном пути.
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Дорогие наши таможенники! Вы - люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком, хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу вашей души переходило лишь только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло. С праздником!
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Поздравляем работников таможни с профессиональным праздником! Желаем мира и добра, спокойствия, благополучия, достатка, крепкого здоровья. Каждый день вы проявляете решительность, выносливость, вы ведете постоянный самоконтроль. Спасибо вам за ваш труд!