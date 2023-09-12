Какой сегодня праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

12 сентября по новому церковному календарю заканчиваются празднования Рождества Пресвятой Богородицы. Также в этот день почитают священномученика Автонома. В народном календаре день получил название Артамон Змеевик. Что нужно, а чего не следует делать на церковный праздник - рассказываем в материале.

12 сентября 2023 - какой праздник сегодня и по старому стилю

Автоном жил во времена правления императора-язычника Диоклетиана и был епископом в городе Пренесте. Когда начались гонения на христиан, Автоному пришлось уйти в другое поселение - Сорею, где его приютил благочестивый Корнилий. Там епископ много проповедовал, обратил в христианскую веру немало людей, построил церковь в честь Архангела Михаила и сделал Корнилия диаконом.

Но сам Автоном решил пойти в другие места, чтоб проповедовать и там. Вернулся он лишь через несколько лет и рукоположил Корнилия в епископы. Когда Автоном попал в соседнее селение, то под влиянием его проповеди там разрушили языческий храм. Языческие жрецы не простили этого епископу и убили его во время богослужения. Мощи святого нашли нетленными через 60 лет и создали храм во имя священномученика Автонома.

Видео дня

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12 сентября также завершается праздник Рождество Пресвятой Богородицы, который длится с 8 сентября. В этот день храмах проходят торжественные службы, посвященной Божией Матери.

Святого и праздник почитают 12 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю их вспоминают 25 сентября.

Праздник 12 сентября по старому стилю - день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Константинопольских.

Народные приметы на 12 сентября

По приметам дня ориентировались, какой будет погода в ближайшее время и зима:

если к этому дню на березах и дубах все листья опали - к теплой зиме, а если много листвы - будет суровая зима;

хорошая погода в этот день - продержится еще несколько дней;

много желудей уродилось - следующий год будет урожайным.

В народе 12 сентября - праздник Артамон Змеевик, имя Автоном переделали для благозвучия, а Змеевиком прозвали, так как змеи в этот день прятались в норы.

12 сентября - что сегодня нельзя делать

Запреты этого дня такие же, как и на праздник Рождества Богородицы:

нельзя желать зла, ругаться и сквернословить;

запрещено отказывать в помощи и милостыне;

заниматься тяжелой работой, а также убирать в доме.

В этот день также не следует стричь волосы и ногти - можно "отрезать" здоровье. Не советуют идти в лес, чтобы не повстречаться там со змеями.

Что можно делать 12 сентября

Можно пойти на службу в храм, поставить свечу, помолиться, поблагодарить Богородицу за все и попросить не оставлять в трудную минуту.

Принято в этот день собирать ягоды рябины и делать из них заготовки. Хорошо также сделать какое-то благое дело - добро вернется сторицей.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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