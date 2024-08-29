Какой церковный праздник отмечают 30 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

30 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских. Рассказываем о традициях и приметах 30 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

30 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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30 августа по новому церковному календарю (12 сентября по старому) - день памяти святителей Александра, Иоанна и Павла, которые в разное время были патриархами Константинопольскими. Им всем пришлось бороться с еретиками, которые искажали учение Церкви.

Александр (325–340 года) был хорепископом (викарием) при первом патриархе Константинопольском, святителе Митрофане, но так как он был стар, то Александр замещал его на Первом Вселенском Соборе в Никее против ариан. Перед своей смертью святитель Митрофан завещал, чтобы на Константинопольский престол поставили его викария.

Патриарху Александру пришлось вести борьбу как с арианами, так и с язычниками. Известен случай, как однажды патриарх втянулся в спор с языческим философом, святитель сказал ему: "Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе замолчать!" – и философ внезапно стал немым. И лишь после того, как жестами показал, что он заблуждается и признает Бога, смог снова говорить.

По молитве святителя Александра наказан был и еретик Арий, который притворялся, чтобы вступить в общение с Церковью. Патриарх молился всю ночь, чтобы не допустить этого, и утром Арий внезапно заболел и погиб. Умер святитель Александр в 98 лет.

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Иоанн жил в VI веке. Он родился в бедной семье и должен был стать ремесленником, жил у инока-подвижника и разделял его труды. Об Иоанне узнал патриарх Евтихий и высвятил его в диаконы. Вскоре, за свое воздержание, Иоанна стали звать постником, также он отличался необычайной щедростью к бедным. Со временем его поставили Константинопольским патриархом. Но, узнав об этом назначении, Иоанн хотел сначала бежать, однако ему было видение, которое удержало его.

Когда Иоанн умер, то у него из всего "богатства" остались только деревянная постель, льняная сорочка и старая верхняя одежда.

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Святой Павел был родом из Кипра, жил в VIII веке. Патриархом его поставили при императоре-иконоборце Льве Копрониме.

Павел был человеком добродетельным и благочестивым, но так как многих православных подвергали на то время мучением за почитание икон, то он скрывал свое православие и общался с иконоборцами. После смерти императора Павел хотел было восстановить иконопочитание, но не нашел себе помощников, чтобы сделать это. Когда же он понял, что не может принести пользы для Церкви, то решил оставить престол. Павел удалился в монастырь и умер схимником в 784 году.

Церковный праздник 30 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти Алипия, иконописца Печерского.

О чем говорят приметы на 30 августа

По приметам дня можно узнать, какой будет погода и осень:

птицы высоко в небе парят - осень будет теплой;

в лесу много рябины - осень будет дождливой и холодной;

паутина на растениях - к погожей осени;

пчелы начали запечатывать улей - к ранней зиме.

В народе 30 августа - праздник Александр Сытник. Прозвали его так потому, что после однодневного поста на Усекновение было принято устраивать пышные застолья.

Что нельзя делать 30 августа

30 августа, как и в другой день, церковь не одобряет и выступает против ругани и злости, клеветы, сплетен, осуждения, зависти, жадности, мести и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

В народе считается, что любой дурной поступок 30 августа обязательно вернется. По приметам этого дня не следует покупать новые вещи - покупки будут неудачными, а также считать мелочь до полудня - это к бедности. Не стоит ставить забор на участке - по приметам, так можно привлечь воров.

Что можно делать 30 августа

Святых дня просят заступничества, укрепить веру, дать сил, помочь в семейных делах, дать здоровье детям. Бездетные пары в этот день молятся о ребенке.

На Александра Сытника в народе пекут пироги и караваи, готовят ячневую кашу на молоке, а также приглашают в дом гостей.

30 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Федор, Иван, Павел, Алексей, Игнатий, Степан, Евгения, Елизавета, Ангелина, Василий.

По старому стилю именины празднуют Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп, Юлиана.

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