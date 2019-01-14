В Киеве проведут конкурс на право аренды здания кинотеатра "Киев"

Власти столицы не продлевают договор с ООО «Культурный центр «Кинотеатр «Киев» и планируют определить нового арендатора помещений кинотеатра на конкурсной основе.

В Киеве проведут конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра «Киев» в связи с завершением сделки с ООО «Культурный центр «Кинотеатр «Киев».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-брифинге заместитель председателя КГГА Владимир Слончак, комментируя дальнейшие планы городских властей по использованию здания кинотеатра.

«На сегодняшний день городскими властями принято решение с целью выполнения плановых показателей поступлений в бюджет от арендной платы, эффективного использования коммунального имущества города Киева и реализации механизмов, определенных в новом порядке передачи имущества коммунальной собственности, который вступил в силу с 1 января 2019 года, и признано целесообразным проведение процедуры прозрачного конкурса по передаче здания кинотеатра в арендное пользование для кинопоказов и культурных мероприятий», - сказал Слончак.

С этой целью, отметил он, будут приняты меры в соответствии с новым положением, а именно: определение рыночной стоимости здания, расчет арендной платы, проведение процедуры изучения спроса, а также проведение самого конкурса на право аренды кинотеатра.

«В конкурсе могут принимать участие любые лица, в том числе, и предыдущий арендатор», - подчеркнул Слончак.

Он отметил, что победителем конкурса станет тот участник торгов, который предложит наибольший размер арендной платы. «Хочу сказать, что этот пресс-релиз является официальным приглашением потенциальных арендаторов на право использования здания кинотеатра «Киев», - добавил представитель КГГА.

Во время пресс-брифинга он напомнил, что в 1998 году распоряжением КГГА имущественный комплекс кинотеатра был передан ООО «Культурный центр «Кинотеатр «Киев», был заключен соответствующий договор сроком на 10 лет - до 4 января 2009 года. Затем договор аренды с этим же субъектом хозяйствования был пролонгирован на такой же период - до 4 января 2019 года.

Справка УНИАН. Кинотеатр «Киев» расположен на улице Большая Васильковская, 19, является коммунальным кинотеатром и последние годы находится в аренде.

Кинотеатр «Киев» открылся 23 ноября 1952 года. Строительство кинотеатра началось еще до войны. Благодаря новым решениям «Киев» стал одним из образцовых кинотеатров страны.

С 2000 года в кинотеатре начался первый за пятьдесят лет капитальный ремонт. Кинотеатр был полностью реконструирован. Теперь это - культурный центр «Кинотеатр «Киев».