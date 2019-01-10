Арендаторам кинотеатра «Киев» не продлят договор

«Культурный центр «Кинотеатр «Киев» обращался о продлении срока аренды.

Обществу с ограниченной ответственностью «Культурный центр «Кинотеатр «Киев» не будут продлевать договор аренды помещения.

Об этом говорится в ответе Департамента коммунальной собственности Киева Громадському. Срок аренды помещения закончился 4 января 2019 года.

«Письмами от 12.10.2018 и от 19.12.2018, учитывая предложения Департамента культуры, Департамент сообщил ООО «Культурный центр «Кинотеатр «Киев», что срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса кинотеатр Киев продлеваться не будет», — говорится в ответе департамента.

В комментарии Департамент отметил, что для продления срока необходимо обращение Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности — к ним никто с такой просьбой не обращался.

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Принимая решение о непродлении аренды, департамент руководствовался письмом от Департамента культуры, который высказал мнение о передаче кинотеатра в коммунальную сеть Киевкинофильм.

В Департаменте коммунальной собственности также подтвердили, что «Культурный центр «Кинотеатр «Киев» обращался о продлении срока аренды.

Ранее в Киевской городской государственной администрации причину вероятной передачи в коммунальноую сеть назвали «постоянные обращения арендатора с просьбой уменьшить стоимость аренды».

Здание кинотеатра «Киев» находится в коммунальной собственности города, а с 1999 года находилась в пользовании общества с ограниченной ответственностью «Культурный центр «Кинотеатр «Киев». 4 января у общества истек договор аренды.

Кинотеатр «Киев» открыли в 1952 году — ему 66 лет. С 2000 до 2002 кинотеатр реставрировали. Сейчас он имеет три зала: «Красный», «Синий» и «Синематека».