Легендарный кинотеатр "Киев" оказался на грани закрытия

Уже 4 января заканчивается срок действия договора аренды помещения кинотеатра, однако речи о его продлении не идет.

Легендарный кинотеатр "Киев", расположенный в самом центре столицы, оказался на грани закрытия.

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Уже 4 января заканчивается срок действия договора аренды помещения, которое ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" снимает уже в течение двух десятилетий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

"На сегодня, несмотря на обращения арендатора, ответственные структуры не только не продлили договор аренды, но даже не сообщили о дальнейших планах относительно этого. Учитывая недавние досадные случаи закрытия кинотеатров "Украина" и "Кинопанорама", такая ситуация вызывает серьезное беспокойство, ведь не понятно, что будет с кинотеатром уже через неделю, прямо во время рождественских праздников", - написал он.

Отметим, что в 2012 году кинотеатр "Киев" отметил свое 60-летие.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября завершили свою работу популярные кинотеатры "Украина" и "Кинопанорама", которые также расположены в центре Киева.