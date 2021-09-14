Размер указанной единовременной помощи составляет 750 размеров прожиточного минимума, который действует по состоянию на 1 января календарного года, в котором произошел страховой случай.

Для семьи семейного врача из Полтавской области, который умер в результате заражения коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременную страховую выплату за счет средств госбюджета в размере 1 млн 702 тыс. 500 грн.

В целом по состоянию на сегодня ФСС профинансировал государственные пособия в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней" для семей 170 медицинских работников.

В ФСС напомнили, что размер указанной единовременной помощи составляет 750 размеров прожиточного минимума, который действует по состоянию на 1 января календарного года, в котором произошел страховой случай.

Читайте такжеФонд соцстрахования принял на оплату более 2 миллионов дней больничных в июле

Кроме этого, ФСС выплатил единовременную страховую выплату для врача-терапевта с Полтавской области, у которого была установлена III группа инвалидности вследствие заболевания COVID-19. Сумма единовременного пособия за средства государственного бюджета составила 681 тыс. грн, говорится в сообщении ФСС.

В целом по состоянию на сегодня ФСС профинансировал 32 единовременные страховые выплаты за средства государственного бюджета для медицинских работников, которым установлена инвалидность, наступившая вследствие острого профзаболевания на COVID-19.

Размер указанного единовременного пособия зависит от установленной группы инвалидности и составляет:

для лиц І группы инвалидности - 400-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

II группы инвалидности – 350-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

III группы инвалидности – 300-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая