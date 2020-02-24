Рост страхового рынка Центральной и Восточной Европы в 2019 году не превышает 3,6%

Среди 17 рынков, включенных в статистику региона Центральной и Восточной Европы за 9 месяцев 2019 года, Болгария показала самые высокие темпы роста.

Рынок страхования Центральной и Восточной Европы продемонстрировал рост валовых премий на 3,6% на региональном уровне, до 28,68 миллиарда евро.

Об этом сообщает ресурс «Фориншурер».

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Аналогичное увеличение (3.8%) было зафиксировано в части выплат - страховщики региона выплатили компенсаций на сумму 17,25 миллиарда евро.

Среди 17 рынков, включенных в статистику региона Центральной и Восточной Европы за 9 месяцев 2019 года, Болгария показала самые высокие темпы роста (17,17%), за ней следует Черногория (11,5%) - два рынка региона с двузначными темпами роста.

Однако, в абсолютном выражении наиболее значительное увеличение премий наблюдалось в Чехии (+249 миллионов евро), Венгрии (+166,6 миллиона евро), затем следуют Болгария (+163,7 миллиона евро), Словения (+123 миллионов евро) и Румыния (+104,4 миллионов евро).

При этом Польша была единственным рынком, который зафиксировал отрицательную общую тенденцию: валовые премии сократились почти на 98 миллионов евро (около 1%).