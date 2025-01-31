В местной полиции уверяют, что этот случай они расследуют в приоритетном порядке.

В Индонезии на туристическом острове Бали группа россиян ограбила гражданина Украины, завладев значительной суммой в криптовалюте. Об этом сообщает индонезийское издание Jakarta Globe.

Как рассказали в пресс-службе полиции, инцидент произошел еще 15 декабря в округе Южная Кута, региона Бадунг. Украинец по имени Игорь Ермаков и его водитель ехали на BMW, когда попали в засаду. Их машину спереди и сзади заблокировали две другие машины.

Четверо мужчин, одетых в черное и с масками на лицах, были вооружены ножами, молотками и пистолетами. Они силой вытащили украинца и его водителя из автомобиля, завязали им глаза и надели наручники.

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Затем жертв отвезли на виллу в Южном Куте, где похитители заставили украинца перевести свои криптовалютные активы на указанные похитителями счета.

"Они избили жертву и заставили ее открыть доступ к своей учетной записи Binance, что позволило им конфисковать криптовалютные активы на сумму 214 429 долларов, или примерно 3,5 миллиарда рупий", - сказал представитель полиции, главный комиссар Ариасанди.

По данным полиции, у пострадавшего украинца ранения правого уха и обоих запястий, на руках и голове ушибы.

Ариасанди заверил, что полиция рассматривает это дело как приоритетное, и работает над срочным установлением и арестом подозреваемых.

Другие инциденты с украинцами за рубежом

Как писал УНИАН, в Германии суд назначил пожизненное заключение гражданину Молдовы, который в начале лета похитил и убил 9-летнюю украинку, которая с матерью сбежали от войны.

Также мы рассказывали, что Словакия заявила о депортации гражданина Украины из-за его участия в мятеже с целью свержения словацкого правительства. Это заявление появилось на фоне масштабных антиправительственных протестов, в которых правительство Роберта Фицо видит попытку внешних сил свергнуть его власть.

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