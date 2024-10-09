Туристы на Бали рискуют надолго загреметь в тюрьму / фото ua.depositphotos.com

Власти Индонезии, где расположен популярный для отдыха остров Бали, приняли решение ужесточить миграционное законодательство, за нарушение которого туристы рискуют получить тюремный срок до 20 лет.

В частности, новое постановление увеличивает наказание за нарушение сроков пребывания в Индонезии с 6-12 месяцов до 10-20 лет. Более того, иностранцам, которые совершают серьезные нарушения, например, будучи подозреваемыми в совершении уголовных преступлений и приговоренными к тюремному заключению на срок более пяти лет, может грозить пожизненное заключение.

Как пишет NusaBali, такое нововведение внедрено в рамках операции "Джагратара 2024", которая проводится одновременно на всей территории страны и направлена на ужесточение надзора за иностранными гражданами. Чтобы отлавливать нарушителей, на улицы индонезийских городов выйдут дополнительно 125 инспекторов.

Видео дня

При этом генеральный директор по иммиграции министерства юстиции и прав человека Республики Индонезия Силми Карим пояснил, что этот шаг носит не только карательный, но и превентивный характер, ведь такой строгий надзор должен заставить иностранцев дважды подумать, прежде чем нарушать правила.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2024 года власти Индонезии ввели новый туристический налог для туристов.

А годом ранее на Бали решили запретить туристам ездить на мотоциклах, поскольку они провоцируют слишком много ДТП.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.