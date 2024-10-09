В некоторых случаях иностранцы в Индонезии даже могут получить пожизненные сроки.

Власти Индонезии, где расположен популярный для отдыха остров Бали, приняли решение ужесточить миграционное законодательство, за нарушение которого туристы рискуют получить тюремный срок до 20 лет.

В частности, новое постановление увеличивает наказание за нарушение сроков пребывания в Индонезии с 6-12 месяцов до 10-20 лет. Более того, иностранцам, которые совершают серьезные нарушения, например, будучи подозреваемыми в совершении уголовных преступлений и приговоренными к тюремному заключению на срок более пяти лет, может грозить пожизненное заключение.

Как пишет NusaBali, такое нововведение внедрено в рамках операции "Джагратара 2024", которая проводится одновременно на всей территории страны и направлена на ужесточение надзора за иностранными гражданами. Чтобы отлавливать нарушителей, на улицы индонезийских городов выйдут дополнительно 125 инспекторов.

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При этом генеральный директор по иммиграции министерства юстиции и прав человека Республики Индонезия Силми Карим пояснил, что этот шаг носит не только карательный, но и превентивный характер, ведь такой строгий надзор должен заставить иностранцев дважды подумать, прежде чем нарушать правила.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2024 года власти Индонезии ввели новый туристический налог для туристов.

А годом ранее на Бали решили запретить туристам ездить на мотоциклах, поскольку они провоцируют слишком много ДТП.

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