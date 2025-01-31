В Германии признали виновным и приговорили к пожизненному заключению убийцу девятилетней украинки Валерии.
Как передает Bild, окружной суд города Хемниц (Саксония) вынес приговор 37-летнему Андрею П. в пятницу, 31 января. Судьи установили особую тяжесть преступления - это означает, что досрочное освобождение после 15 лет заключения практически невозможно.
Отмечается, что преступник имел отношения с матерью девочки Надеждой - она разошлась с ним всего за несколько дней до убийства. Впоследствии он задушил ее ребенка и сбежал из страны.
По данным журналистов, на второй день судебного процесса Андрей П. пришел с гематомой на левом глазу. Это стало следствием "конфронтации с тремя заключенными".
Убийство украинки в Германии
Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года в городе Дебельн исчезла 9-летняя девочка. СМИ писали, что под подозрением правоохранителей оказались сосед семьи и бывший партнер матери.
Через девять дней тело ребенка нашли в лесу, примерно в 2,5 километрах от дома. Впоследствии стало известно, что в Чехии задержали гражданина Молдовы, которого и подозревают в этом убийстве.