Убийца получил пожизненное.

В Германии признали виновным и приговорили к пожизненному заключению убийцу девятилетней украинки Валерии.

Как передает Bild, окружной суд города Хемниц (Саксония) вынес приговор 37-летнему Андрею П. в пятницу, 31 января. Судьи установили особую тяжесть преступления - это означает, что досрочное освобождение после 15 лет заключения практически невозможно.

Отмечается, что преступник имел отношения с матерью девочки Надеждой - она разошлась с ним всего за несколько дней до убийства. Впоследствии он задушил ее ребенка и сбежал из страны.

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По данным журналистов, на второй день судебного процесса Андрей П. пришел с гематомой на левом глазу. Это стало следствием "конфронтации с тремя заключенными".

Убийство украинки в Германии

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года в городе Дебельн исчезла 9-летняя девочка. СМИ писали, что под подозрением правоохранителей оказались сосед семьи и бывший партнер матери.

Через девять дней тело ребенка нашли в лесу, примерно в 2,5 километрах от дома. Впоследствии стало известно, что в Чехии задержали гражданина Молдовы, которого и подозревают в этом убийстве.

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