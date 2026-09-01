В РДК заявили о похищении заместителя командира: в ГБР отреагировали

РДК полностью вовлечен в ситуацию и следит за всем, что происходит.

В "Русском добровольческом корпусе" сообщили, что их заместителя командира по боевой работе Степана Каплунова похитили неизвестные во дворе дома. Об этом заявил начальник штаба РДК Александр Фортуна.

"Как только нам стало известно о его похищении, мы сразу подняли тревогу и обратились в ГУР, СБУ и ДБР. До сих пор мы не получили ни одной четкой информации ни о местонахождении Степана, ни о выдвинутых ему обвинениях!" - отметил он.

По его словам, РДК полностью вовлечен в ситуацию и следит за всем, что происходит.

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"Омбудсмены проинформированы, адвокатские запросы разосланы. Буквально месяц назад Степана наградили, а теперь его задержали. Если Украина - правовое государство, а не территория, скатывающаяся в беззаконие и тотальный произвол силовиков, как, например, Российская Федерация, то такое просто недопустимо!" - добавил Фортуна.

В то же время в Государственном бюро расследований для "Украинской правды" подтвердили, что такое заявление поступило от адвокатов военного.

"В настоящее время следователи изучают его на предмет квалификации для внесения информации в ЕРДР", - добавила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Деятельность РДК - последние новости

Ранее командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Капустин заявил, что среди россиян растет напряжение из-за возможного объявления полной мобилизации. По его словам, за последние месяцы потери России на фронте превышают количество мобилизованных.

"Не секрет, что Россия живет в ожидании тотальной мобилизации, потому что контрактная модель постепенно исчерпала себя. Главным источником контрактников были именно регионы, а жители крупных городов, таких как Москва или Петербург, мягко говоря, не очень охотно идут воевать", - сказал Капустин.

Также сообщалось, что РДК в Запорожье взял в плен 24 оккупанта и освободил 9 квадратных километров. Кроме того, от врага было зачищено 9 квадратных километров территории.

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