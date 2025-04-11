По предварительным данным, телесных повреждений у умершего медика не обнаружено.

Полиция расследует смерть медика в помещении Луцкого ТЦК. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области, 11 апреля утром поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни в помещении Луцкого ОМТЦК и СП.

"Установлено, что это медик областной больницы", - говорится в сообщении.

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Также, на месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты.

"Проведен осмотр с участием судмедэксперта, предварительно, телесных повреждений не обнаружено", - отметили в полиции.

При этом, сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст.115 с пометкой "естественная смерть", тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит окончательную причину смерти.

Как сообщает сайт новостей Луцка и Волыни "Конкурент" со ссылкой на собственные источники, вероятнее всего речь идет о председателе военно-врачебной комиссии - враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.

Другие инциденты в Украине

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Черновцах умер 32-летний мужчина во время прохождения военно-врачебной комиссии. Он был в розыске за уклонение от мобилизации и согласился поехать в областной ТЦК с целью уточнения военно-учетной информации.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области взорвалось авто с чиновником и его женой.

Позже стало известно, что в больнице умер раненый депутат и глава Левобережной администрации Днепровского городского совета Юрий Федько. Жена политика получила ранения.

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