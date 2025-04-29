Сейчас на "горячую линию" обращений от украинцев не поступало.

Украинские дипломаты принимают необходимые меры с целью выяснения количества граждан Украины, которые могли пострадать в результате двух аварий в Польше. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, предоставленном журналистам.

В частности, по сообщению Посольства Украины в Республике Польша, в ночь на 29 апреля вблизи села Давиды Мазовецкого воеводства (10 км от Варшавы) произошли два дорожно-транспортных происшествия на скоростной дороге S2 (на пересечении с дорогой S79).

"Первое ДТП: автобус, который двигался по маршруту Минск-Вроцлав, с 27 людьми на борту (26 пассажиров и водитель) врезался в энергопоглощающие барьеры и перевернулся", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, посольство проверяет количество пострадавших граждан Украины.

"Второе ДТП: во время проведения спасательных работ на месте первого ДТП в пожарную машину врезался грузовик и перекрыл движение автотранспорта. Водитель грузовика является гражданином Украины", - отмечается в сообщении.

По данным МИД, в результате обоих инцидентов 15 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести:

12 пассажиров автобуса;

водитель грузовика;

двое пожарных.

"Все пострадавшие госпитализированы. Движение по дороге S2 временно приостановлено. На месте работают экстренные службы. Консульское должностное лицо находится на месте происшествия и оказывает необходимое содействие", - отметили в МИД.

При этом, другие пассажиры продолжили движение по запланированному маршруту на дополнительном автобусе, предоставленном автоперевозчиком.

"По состоянию на сейчас обращений на "горячую линию" от граждан Украины по этому поводу не поступало", - отмечается в сообщении.

Посольство Украины в Польше принимает меры для проверки информации о наличии граждан Украины среди пострадавших.

Как сообщает Польское радио, по данным Государственной пожарной службы Польши, на съезде с трассы S2 вблизи перекрестка с Пулавской сначала перевернулся автобус дальнего следования, в котором находилось 26 человек, включая водителя, а затем с ними столкнулся грузовик. Он добавил, что автобус перевозил, между прочим, граждан Украины и Беларуси.

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